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Sofyan Amrabat'a bağlı! Thomas Partey beklemede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sofyan Amrabat&#039;a bağlı! Thomas Partey beklemede
Fenerbahçe, Thomas Partey, Arsenal, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için tekliflerini iletti ancak Faslı yıldızın durumu netleşmeden alternatif hamleye geçmiyor. Sarı-lacivertliler, gözünü Thomas Partey’e çevirdi.

Yeni sezona güçlü bir orta saha rotasyonuyla girmek isteyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sofyan Amrabat için tekliflerini sunan sarı-lacivertliler, oyuncunun kararını beklemeye geçti.

Sofyan Amrabat'a bağlı! Thomas Partey beklemede - 1. Resim

Sofyan Amrabat için yaptığı teklifleri masaya yatıran Fenerbahçe, Faslı yıldızın alternatifini de belirledi. İtalyan ve Arap takımlarının talip olduğu Amrabat ayrılırsa yerine Thomas Partey düşünülüyor. Arsenal’den ayrılan 32 yaşındaki Ganalı, üç yıllık sözleşme ve senelik 6 milyon avro talep ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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