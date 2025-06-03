Olimpiakos-Panathinaikos derbisinde Yunanistan karıştı! "Ülkeme küfür ettirmem!"

Pana’nın koçu Ergin Ataman, Olimpiakoslu taraftarlarla kavga etti, “Kimseye Türkiye’ye küfrettirmem” çıkışında bulundu.

THY Euroleague’de Final Four oynayan Yunanistan’ın iki köklü kulübü Panathinaikos ile Olimpiakos, ligdeki final serisinde karşı karşıya gelirken son maçta çıkan olaylar ülkeyi karıştırdı.

Olimpiakos’un evinde kazanarak seriyi 1-1’e getirdiği maçta Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman, ev sahibi takımın taraftarlarıyla atışınca oyundan atıldı. Ataman “Olimpiakos taraftarı Türkiye’ye küfretti. Ülkeme küfrettirmem. Bu yüzden atıldım” dedi.

SERİ İPTAL EDİLEBİLİR

Ataman “Yunan hükümeti, iki kulübü toplantıya davet etti. Bir uzlaşma ve sakinlik sağlamak istiyorlar. Bunu başaramazlarsa, serinin iptali konuşuluyor. Ülkemize küfrettirmem. Bugün ben, yarın bir başkası bu tepkimizi göstereceğiz” dedi.

Olimpiakos cephesi ise Ergin Ataman’ı suçlarken Pire ekibinin sahibi Panagiotis Angelopoulos ‘Ergin Ataman, Olimpiakos taraftarına ‘p.ç’ dedi. Ataman’ın tutuklanması lazım” suçlamasında bulundu.

PANA BAŞKANI DA İSYANDA

Maçı izlemek için üzerinde göndermeli bir tişörtle Olimpiakos salonuna gelen Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, tribünlerden kızına ve oğluna küfredildiğini söylerken “Olimpiakos bu ülkede devlet olmuş! Bakalım bunlara ne kadar izin verecekler?” dedi.