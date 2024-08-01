Olimpiyatlara Yusuf Dikeç damgası! Dünya onun karizmasını konuşuyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca atış kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç dünyanın gündemine oturdu. Sahneye tek eli cebinde çıkarak atış yapan ve madalyayı ülkemize getiren Türk sporcumuz, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Fransa'da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci madalyası 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisinden geldi.

Finalde Sırplara kıl payı geçilen ve gümüş madalya alan ikili, adlarını Türk spor tarihine yazdırdı. Atıcılık kategorisinde Türkiye'ye gelen ilk madalya bu olurken, aynı zamanda atıcılık Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10'uncu branş oldu.

Adını Türk spor tarihine gururla yazdıran iki isimden biri olan Yusuf Dikeç, final maçındaki görüntüsüyle dünyanın gündemine oturdu. Yarışma sırasındaki rahat tavırlarıyla dikkat çeken, ekipmansız ve eli cebinde atış yapan milli sporcu, sosyal medyada çok konuşuldu.

"OLİMPİYAT TARİHİNİN EN KARİZMATİK OLAYLARINDAN BİRİ"

Hem Türkiye'den hem de yurt dışından övgüler alan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

"Türkiye, özel lensleri, göz kapağı ve kulak koruması olamayan bir adamı göndererek gümüş madalya kazandı.

Bir Türk, sadece gözlüğüyle geldi ve gümüş madalya kazandı.

Olimpiyat tarihinin en karizmatik olaylarından biri; Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç…

Hiçbir teçhizatı olmadan, bir eli cebinde atış yaparak Olimpiyat gümüş madalyasını Türkiye’ye getirdi.

Tabancasında ise Ay yıldızımız…

Türkiye, özel lensleri, göz kapağı veya kulak koruması olmayan 51 yaşındaki bir adamı göndererek gümüş madalya aldı."

BİR ÖVGÜ DE ELON MUSK'TAN

Tüm dünyanın dikkatini çeken Yusuf Dikeç'e bir övgü de Elon Musk'tan geldi. Musk, Dikeç'in fotoğrafını paylaşarak öven bir paylaşımın altına "Nice" (güzel) yazdı.

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir. Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkemizi emsil etti.

Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti. Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.

KOLEKSİYONU TAMAMLADI

2008 yılından bu yana aralıksız olarak beş olimpiyata katılan Yusuf Dikeç, sonunda olimpiyat madalyasına ulaştı. Dünya sıralamasında 8 numarada bulunan Dikeç 4 Dünya Şampiyonası, 10 Dünya Kupası, 11 Avrupa Şampiyonası madalyasına şimdi de bir olimpiyat madalyası ekledi.