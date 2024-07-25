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Olimpiyatlarda milli sporcuların en genci Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi Yusuf Dikeç

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Olimpiyatlarda milli sporcuların en genci Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi Yusuf Dikeç

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, milli kafilede yer alan sporcuların en genci, 51 yaşındaki Yusuf Dikeç ise en tecrübelisi oldu.

Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'nda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Türkiye'yi 18 spor dalında temsil edecek.

Londra 2012'den sonra 2. kez Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki kadın sporcu sayısı, erkek sporculardan fazla olacak.

Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.

EN GENCİ VE EN TECRÜBELİSİ

Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosunda yüzme branşında madalya arayacak Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007'de dünyaya geldi. Milli kadrodaki en genç sporcu ünvanına sahip 16 yaşında yaşayacak Kuzey, Paris'te olimpiyat tecrübesi yaşayacak.

Olimpiyatlarda milli sporcuların en genci Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi Yusuf Dikeç - 1. Resim

Olimpiyatlarda atıcılık branşında mücadele edecek Yusuf Dikeç, Türk olimpiyat tarihinde dört kez olimpiyat gören tek atıcı olarak kayıtlara geçti. Oyunlara beşinci kez katılacak Yusuf Dikeç, daha önce Bejing 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'de mücadele etti. Kahramanmaraş'ta 1 Ocak 1973'de doğan 51 yaşındaki Yusuf Dikeç, kadrodaki en tecrübeli isim olacak.

Kuzey Tunçelli'yi 17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır, Yusuf Dikeç'i ise 41 yaşındaki Oğuzhan Tüzün takip ediyor.

İLK KEZ OLİMPİYATTA MÜCADELE EDECEKLER

Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki 53 sporcu ilk kez olimpiyat heyecanını yaşayacak.

Milli sporculardan tıcılık branşında Rümeysa Pelin Kaya, Sena Can, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, atletizmde Alperen Acet, Berke Akçam, Buse Savaşkan, Mazlum Demir, Tuğba Danışmaz, bisiklette Burak Abay, boksta Gizem Özer, Hatice Akbaş, Kaan Aykutsun, Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir, cimnastikte Emre Dodanlı, eskrimde Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, güreşte Ali Cengiz, Burhan Akbudak, Enes Başar, Hamza Bakır, İbrahim Çiftçi, Nesrin Baş ile Zeynep Yetgil ilk kez olimpiyatta yarışacak.

Kürekte Elis Özbay, modern pentatlonda Buğra Ünal, judoda Fidan Ögel, İbrahim Tataroğlu, Muhammed Ali Demirel, Salih Yıldız, Tuğçe Beder, masa tenisinde Sibel Altınkaya, okçulukta Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, tekvandoda Emre Kutalmış Ateşli, Merve Dinçel Kavurat, voleybolda Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge, Melissa Vargas, yelkende Derin Atakan, Lara Nalbantoğlu, Merve Vatan, Yiğit Yalçın Çitak, yüzmede ise Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Emir Batur Albayrak, Gizem Güvenç, Kuzey Tunçelli ve Zehra Duru Bilgin de ilk kez olimpiyatta madalya arayacak.

EN GENÇ KAFİLE YÜZMEDE

Türkiye Olimpiyat Takımı'ndaki 102 sporcunun yaş ortalaması 25.82 hesaplandı.

Milli kafilede 8 sporcuyla yer alan yüzmeı, 20,87 ortalama yaşla en genç branş olarak ön plana çıkıyor. Yüzme branşında en geç sporcu 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi ise 26 yaşındaki Berkay Ömer Öğretir ile Ecem Dönmez oldu.

Olimpiyatlarda milli sporcuların en genci Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi Yusuf Dikeç - 2. Resim

En tecrübeli kafile ise 31,14 ile atıcılık branşında yer alıyor. En tecrübelisi 51 yaşındaki Yusuf Dikeç olan atıcılık kafilesinin en genci ünvanını ise 21 yaşındaki Şimal Yılmaz aldı.

KAFİLEDE EN ÇOK OLİMPİYAT GÖREN MİLLİ SPORCULAR

Kafilede yer alan milli sporculardan Yusuf Dikeç, dört kez (2008, 2012, 2016, 2020) olimpiyatta madalya mücadelesi verdi. Yusuf Dikeç, Paris'te beşinci kez olimpiyatta yer alacak.

Paris 2024, 39 yaşındaki milli yelkenci Deniz Çınar'ın da beşinci olimpiyatı olacak. Deniz Çınar, 2008, 2012, 2016 ve 2020 olimpiyatlarında Türkiye adına madalya mücadelesi verdi.

Milli atıcılardan İsmail Keleş ile Oğuzhan Tüzün, milli güreşçi Taha Akgül ve milli yelkenci Alican Kaynar'ın dördüncü, milli atlet Yasmani Copello, milli güreşçi Yasemin Yiğit Adar, milli judocu Kayra Özdemir, milli modern pentatloncu İlke Özyüksel ve milli voleybolcu Eda Erdem Dündar üçüncü kez olimpiyatlarda olma heyecanını yaşayacak.

Olimpiyata katılacak milli sporcular, branşları, yaşları ve sporcuların olimpiyata katılım sayısı şu şekilde:

 

BranşSporcuDisiplin - SıkletOlimpiyata katılım sayısıYaş
Atıcılıkİsmail Keleş10 metre havalı tabancaÜç kez36
AtıcılıkYusuf Dikeç10 metre havalı tabancaDört kez51
AtıcılıkŞimal Yılmaz10 metre havalı tabanca-21
AtıcılıkŞevval İlayda Tarhan10m Havalı Tabanca-24
AtıcılıkSena CanSkeet-22
AtıcılıkOğuzhan TüzünTrapÜç kez41
AtıcılıkRümaysa Pelin KayaTrap-23
AtletizmKaan Kigen ÖzbilenMaratonBir kez38
AtletizmKayhan Özer100 metreBir kez26
AtletizmErsu ŞaşmaSırıkla atlamaBir kez24
AtletizmSalih Korkmaz20 km yürüyüşBir kez27
AtletizmMeryem Bekmez20 km yürüyüşBir kez23
AtletizmTuğba Danışmaz3 adım atlama-24
AtletizmYasmani Copello Escobar400 metre engelliİki kez37
AtletizmAyşe TekdalMaraton Yürüyüş Karma Takım BayrakBir kez24
AtletizmMazlum DemirMaraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak-20
AtletizmBerke Akçam400 metre engelli-22
AtletizmAlperen AcetYüksek atlama-26
AtletizmBuse SavaşkanYüksek atlama-25
AtletizmEmel DereliGülle atmaİki kez28
AtletizmNecati Er3 adım atlamaBir kez27
AtletizmÖzkan BaltacıÇekiç atmaBir kez30
AtletizmEda TuğsuzCirit atmaBir kez27
BadmintonNeslihan Yiğit ArınTek kadınlarİki kez30
Yol BisikletiBurak AbayYol yarışı-28
BoksBuse Naz Çakıroğlu50 kiloBir kez28
BoksHatice Akbaş54 kilo-23
BoksEsra Yıldız Kahraman57 kiloBir kez27
BoksGizem Özer60 kilo-23
BoksBusenaz Sürmeneli66 kiloBir kez26
BoksSamet Gümüş51 kilo-23
BoksTuğrulhan Erdemir71 kilo-25
BoksKaan Aykutsun80 kilo-21
Artistik CimnastikFerhat ArıcanTakım-Bireyselİki kez30
Artistik CimnastikAdem AsilTakım-BireyselBir kez25
Artistik CimnastikAhmet ÖnderTakım-BireyselBir kez28
Artistik Cimnastikİbrahim ÇolakTakım-BireyselBir kez29
Artistik CimnastikEmre DodanlıTakım-Bireysel-21
EskrimEnver YıldırımKılıç-28
EskrimNisanur ErbilKılıç-21
GüreşHamza BakırGrekoromen 130 kilo-23
GüreşAli CengizGrekoromen 87 kilo-28
GüreşEnes BaşarGrekoromen 60 kilo-31
GüreşBurhan AkbudakGrekoromen 77 kilo-29
GüreşTaha AkgülSerbest 125 kiloÜç kez33
Güreşİbrahim ÇiftçiSerbest 97 kilo-26
GüreşBuse Tosun ÇavuşoğluKadınlar 68 kiloBir kez28
GüreşNesrin BaşKadınlar 62 kilo-22
GüreşZeynep YetgilKadınlar 53 kilo-23
GüreşEvin Demirhan YavuzKadınlar 50 kiloBir kez29
GüreşYasemin Adar YiğitKadınlar 76 kiloİki kez32
HalterMuhammed Furkan ÖzbekErkekler 73 kiloBir kez23
JudoTuğçe BederKadınlar -48 kilo-24
JudoFidan ÖgelKadınlar -70 kilo-22
JudoKayra ÖzdemirKadınlar +78 kiloİki kez36
JudoSalih YıldızErkekler -60 kilo-23
JudoVedat AlbayrakErkekler -80 kiloBir kez31
JudoMihael ZgankErkekler -90 kiloBir kez30
Judoİbrahim TataroğluErkekler +100 kilo-18
JudoMuhammed DemirelErkekler -66 kilo-21
OkçulukMete GazozKlasik Yay Erkek Takımİki kez25
OkçulukUlaş Berkim TümerKlasik Yay Erkek Takım-22
OkçulukMuhammed Abdullah YıldırmışKlasik Yay Erkek Takım-20
OkçulukElif Berra GökkırKadınlar Klasik Yay Bireysel-17
KürekElis ÖzbayTek çifte (1X)-22
Masa TenisiSibel AltınkayaTek kadınlar-31
Modern Pentatlonİlke Özyüksel MihrioğluKadınlarİki kez27
Modern PentatlonBuğra ÜnalErkekler-27
TekvandoMerve Dinçel Kavurat49 kilo-24
TekvandoHatice Kübra İlgün57 kiloBir kez31
TekvandoNafia Kuş Aydın67 kiloBir kez29
TekvandoHakan Reçber68 kiloBir kez24
TekvandoEmre Kutalmış Ateşli+80 kilo-23
VoleybolEda Erdem DündarTakımİki kez37
VoleybolAslı KalaçTakımBir kez28
VoleybolBeyza ArıcıTakım-28
VoleybolCansu ÖzbayTakımBir kez27
VoleybolDerya CebecioğluTakım-23
VoleybolEbrar KarakurtTakımBir kez24
VoleybolElif ŞahinTakım-23
VoleybolHande BaladınTakımBir kez26
VoleybolGizem ÖrgeTakım-31
VoleybolMeliha DikenTakımBir kez30
VoleybolMelissa VargasTakım-24
VoleybolTuğba Şenoğlu İveginTakımBir kez26
VoleybolZehra GüneşTakımBir kez25
YüzmeKuzey Tunçelli800 ve 1500 metre serbest-16
YüzmeBerke Saka100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışıkBir kez21
YüzmeEmir Batur Albayrak1500 metre serbest-17
YüzmeBerkay Ömer Öğretir100m KurbağalamaBir kez26
YüzmeEcem Dönmez4x200 metre serbest bayrak-26
YüzmeEla Naz Özdemir4x200 metre serbest bayrak-18
YüzmeGizem Güvenç4x200 metre serbest bayrak-21
YüzmeZehra Duru Bilgin4x200 metre serbest bayrak-22
YelkenYiğit Yalçın ÇitakILCA 7-23
YelkenEcem GüzelILCA 7Bir kez29
YelkenMerve VatanIQ Foil-19
YelkenDerin AtakanFormula Kite-18
YelkenBeste KaynakçıNacra 17Bir kez30
YelkenAlican KaynarNacra 17Üç kez35
YelkenDeniz Çınar470 KarmaDört kez39
YelkenLara Nalbantoğlu470 Karma-22
 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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