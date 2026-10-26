ÖZEL│Fenerbahçe'nin eski golcüsünden derbi yorumu: "Diriliş maçı" dedi, skor verdi

Fenerbahçe’nin eski milli santrforu Faruk Yiğit, bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesi Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Sarı-lacivertliler için derbinin bir "diriliş maçı" niteliği taşıdığını belirten Yiğit, skora etki edebilecek kilit isimlere dikkat çekti.

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Türkiye, bu akşam RAMS Park’ta oynanacak zorlu mücadeleye odaklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi büyük heyecan oluştururken, sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Faruk Yiğit’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. 58 yaşındaki futbol adamı, derbi öncesi iki takımın performansını değerlendirdi ve galibiyete yakın olan tarafla ilgili görüşlerini paylaştı.

"DİRİLİŞ MAÇI OLACAK"

Fenerbahçe’nin son dönemde sergilediği futbola değinen ve derbinin öneminden bahseden Faruk Yiğit, “Fenerbahçe’nin toparlanması biraz gecikti. Bariz hatalardan dolayı ister istemez Fenerbahçe’de bir çöküş varmış gibi görünüyor ama Galatasaray maçının Fenerbahçe’nin tekrardan diriliş maçı olacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe, her zaman derbileri farklı oynayan bir kulüp; tabii ki Galatasaray açısından da öyle, ama bizim bu sefer bu galibiyete ihtiyacımız var. Tekrar bu camianın ve taraftarın birleşmesi açısından bu maçı kazanması lazım ve çok iyi oynayacağını düşünüyorum.” dedi.

Faruk Yiğit

“İSMAİL HOCA GEÇ KALDI”

Teknik direktör İsmail Kartal’ın takımda henüz bir sistem oturtamadığını belirten Yiğit, “Ligde inişli çıkışlı bir grafik var; çünkü ister istemez takım birkaç maçtır çıkış yakalasa da aynısını devam ettiremedi. Bunun için Fenerbahçe’nin artık ilk 11’i belli olmalı ve yola sağlam adımlarla devam edilmeli. İsmail Hoca’nın 99 puanla ligi 2. sırada tamamladığı zaman oynattığı futbolla şu anki futbolun arasında çok büyük mesafe var. Bu da bana göre seçtiği ve oynatacağı ilk 11’i bir türlü oturtamamasından kaynaklanıyor. Bunun için bir an önce kesin kararlar vermesi lazım. Bir takımın 3. haftadan sonra ilk 11’i belli olur. Bu konuda Fenerbahçe camiası olarak biraz geç kalındığını düşünüyorum.” diye konuştu.

İsmail Kartal

“KRİZLERİ İYİ YÖNETEMEDİ”

Takımda yaşanan sorunlarla ilgili Kartal’a tavsiyelerde bulunan eski futbolcu, “İsmail Hoca’nın son dönemde yaşanan kriz anlarını yönetmesi kritik bir önem taşıyordu. Ancak Asensio krizi ve takımın kötü gidişatı gibi süreçleri iyi yönetemediğini düşünüyorum. Çıkış yolu bulamayarak geçtiğimiz haftalarda istifa etmesi ve ardından geri dönmesi de bunun bir göstergesi. Oyunculara sözünü geçirecek; duruşuyla, konuşmasıyla ve tecrübesiyle o ağırlığı yeniden koyması lazım. Bu işler sürekli gidip gelmelerle olmaz.” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE 2-1 KAZANIR”

Derbide Fenerbahçe’nin tehlike oluşturması muhtemel isimlerine dikkat çeken 58 yaşındaki çalıştırıcı, “Bu maçta Lukaku oynarsa fazlasıyla ön plana çıkacaktır. Çünkü Lukaku ile oynadıkları zaman bence daha iyi işler yapacaklardır. Mason Greenwood, zaten kaliteli bir ayak; son haftaların dikkat çeken ismi Oğuz Aydın'la birlikte bu üçlü maça bambaşka bir boyut kazandıracaktır. Fenerbahçe’nin 2-1 yeneceğini düşünüyorum.” sözlerini sarf etti.

“BATRAKOV ÇIKIŞ YAKALADI”

Galatasaray’ın oyuncu kalitesini değerlendiren Faruk Yiğit, şöyle devam etti:

Galatasaray’ın da iyi bir kadrosu var. Osimhen gibi oyunun her yerinde olan etkili oyuncuları bulunuyor. Batrakov, son maçlarda çıkış yakaladı. Galatasaray’da geçen seneden ve son dört yılın şampiyonluklarından gelen kadro zaten oturmuş durumda. Galatasaray’ın rahatlığı, Fenerbahçe’nin ise puana ihtiyacı var. Galatasaray, Fenerbahçe’yi yenip arayı açmak isteyecek ama İsmail Hoca’nın son 8 haftadır süren inişli çıkışlı grafiğini bitirmesi için bu maç onun tam çıkış maçı.

Aleksey Batrakov

“İSMAİL HOCA ÖNLEMİNİ ALMIŞTIR”

Teknik direktör Okan Buruk’un taktiksel yönetiminden bahseden Yiğit, “Daha önceki senelere göre Okan Hoca’nın, elindeki malzemenin kumaşı iyi olduğu için başarılı olduğunu ama kriz anındaki problemleri çözemediğini düşünüyorum. Bu sene özellikle Galatasaray da inişli çıkışlı bir performans sergiliyor; ancak son 4-2’lik Lille maçıyla birlikte bir çıkışa geçti. Tabii bu aynı futbolu Fenerbahçe maçına yansıtabilecekler mi? Bence İsmail Kartal önlemlerini almıştır diye düşünüyorum.” tespitinde bulundu.

“OSİMHEN’İ KİLİTLEMELİLER”

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’e ayrı bir parantez açan deneyimli antrenör, son olarak şöyle konuştu:

Osimhen’i kilitlediğin zaman Galatasaray bir şey yapamıyor. Galatasaray, daha önce de seyrettiğimiz gibi Osimhen’in olmadığı dönemlerde çok zorlandı. Çünkü Osimhen, öyle bir oyuncu ki her pozisyonu sıfırdan üretiyor. Ayrıca performansıyla takımı rahatlatıyor ve ondan sonra zaten arkası geliyor.

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