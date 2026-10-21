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Spor

Özer Hurmacı'dan İstanbul ekibine 5 yıllık imza

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Özer Hurmacı'dan İstanbul ekibine 5 yıllık imza
Başlık ResmiÖzer Hurmacı'dan İstanbul ekibine 5 yıllık imza

İstanbulspor, teknik direktörlük görevi için Özer Hurmacı ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı'yı getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Özer Hurmacı, başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri kullanıldı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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