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Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası&#039;nda çeyrek finalde
Palmeiras, Brezilya, Çeyrek Final, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2 Brezilya ekibinin karşılaştığı son 16 turunda Palmeiras, uzatmalara giden maçta Botafogo'yu 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Turnuvanın A Grubu'nu lider tamamlayan Palmeiras, B Grubu 2.'si Botafogo ile Philadelphia şehrinde yer alan Lincoln Financial Field'da karşı karşıya geldi.

Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde - 1. Resim

Fransız hakem François Letexier'in düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 2. yarıda iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken 90 dakika 0-0 tamamlandı.

Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde - 2. Resim

Uzatmaların ilk yarısında yeşil-beyazlılar, 100. dakikada golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Paulinho, rakibinden sıyrılarak yerden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. Golün ardından beraberlik golü için etkili ataklar gerçekleştiren siyah-beyazlılar golü bulamadı.

Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde - 3. Resim

Karşılaşmanın 116. dakikasında topsuz alanda Gustavo Gomez ile Barboza arasında yaşanan ikili mücadele sonrası hakem Letexier, o bölgeye gideren Gomez'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. İki Brezilya ekibinin kozlarını paylaştığı maçta Palmeiras, 1-0'lık skorla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Palmeiras, çeyrek finalde 5 Temmuz Cumartesi günü Benfica - Chelsea eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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