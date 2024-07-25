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Panathinaikos'a transfer olan Tete'den Galatasaray'a veda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Panathinaikos&#039;a transfer olan Tete&#039;den Galatasaray&#039;a veda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, Galatasaray'a teşekkür etti. Sarı-kırmızılı ekip ise Tete'ye başarılar dilediği bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan 4.750.000 Euro karşılığında Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, Galatasaray taraftarına veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Brezilyalı oyuncu, "Her şey için teşekkür ederim ailem Galatasaray" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Saır-kırmızlı kulüpten bugün yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in 'Tete' transferi konusunda Panathinaikos ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos, şirketimize net 4 milyon 750 bin avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Panathinaikos'a transfer olan Tete'den Galatasaray'a veda - 1. Resim

Geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.

EMEK VE KATKI İÇİN TEŞEKKÜRLER TETE

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tete. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar." denildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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