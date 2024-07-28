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Paris Olimpiyat Oyunları'nda Elis Özbay çeyrek finale yükseldi

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Paris Olimpiyat Oyunları&#039;nda Elis Özbay çeyrek finale yükseldi

Spor Haberleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte repesaj yarışında 8:00.00'lık derecesiyle serisini 2. sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli kürekçimiz Elis Özbay, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar tek çifte repesaj yarışında mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte repesaj yarışında 8:00.00'lık derecesiyle serisini 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Sporcumuzun çeyrek final yarışı 30 Temmuz Salı günü yapılacak.

Düzenleyen:  - Spor
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