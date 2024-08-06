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Paris'te skandallar bitmiyor! Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle antrenmanlar iptal edildi

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Paris&#039;te skandallar bitmiyor! Sen Nehri&#039;ndeki kirlilik nedeniyle antrenmanlar iptal edildi

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki skandalların ardı arkası bitmiyor. Yetersiz koşullar sebebiyle birçok sporcunun isyan noktasına geldiği Paris'te kirlilik de gündemden düşmüyor. Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5. kez kirlilik nedeniyle iptal edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5. kez kirlilik nedeniyle iptal edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, organizatörler, Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'nde serbest yüzüş dalında bugün yapılması beklenen antrenmanın iptal edildiğini belirtti.

Böylelikle, Olimpiyat Oyunları'nın başından bu yana Sen Nehri'nde aynı gerekçeyle iptal edilen yüzme antrenmanı sayısı 5'e yükseldi.

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken, suyun temizlenmesi için 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcandı.

Paris'te Sen Nehri'nde 26 Temmuz'da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek.

Düzenleyen:  - Spor
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