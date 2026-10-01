PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan bahis açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, bir açıklama yayımladı.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Yaklaşık 5 yıl önce hesap açtığını ifade eden Daltaban, gençleri illegal bahis sitelerinden uzak tutmayı hedeflediğini belirterek "Toplam tutarı 2 bin 500 lirasını bulmamış ve kuponlarda tek bir Beşiktaş maçı dahi yer almamıştır.” ifadelerine yer verdi.

"KÜÇÜK TUTARLARLA SINIRLI BİR EĞLENCE"

TFF Hukuk Müşavirliğinin PFDK'ye sev ettiği 448 kişiden biri olan Daltaban, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TFF tarafından PFDK'ye sevk edildiğimin açıklanması ve tarafıma bildirim yapılması nedeniyle avukatlarım marifetiyle yasal yollara müracaat edecek olmakla beraber kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma karanı aldım. Yaklaşık beş yıl önce kendi adıma açtığım resmi bahis hesabı, yakın çevremde futbola ilgi duyan gençlerin kontrollü ortamda eğlenmesi amacıyla açılmış ve kullanılmıştır. O dönemde gençleri illegal bahis ortamından koruyup, konuyu kumar anlayışından çıkarıp, asla kazanılan tutarın çekilmeyeceği kuralıyla küçük tutarlarla sınırlı bir eğlence olmasını sağlamayı hedeflemiştim. Dolayısıyla kazanılması olası kazançlar pilav üstü döner alacak bedele ulaşmamış kupon tutarları da simit parası seviyelerinde kalmıştır. Bu hesaptan çok az sayıda işlem yapılmış olmakla beraber, sevk evrakında belirtildiği gibi işlemlerin toplam tutarı 2 bin 500 lirayı bulmamış ve bu kuponlarda tek bir Beşiktaş maçı dahi yer almamıştır. Küçük rakamlarla işlemler yapılmış, hesaptan hiçbir zaman para çekilmemiş ve amacı ekonomik olmayan bu hesap. Yöneticiler bakımından gerekli mevzuatla bağdaşmadığını öğrendiğim anda ve uzun bir süre önce kapatılmıştır. Bu bilgileri, hesabın kullanım biçimini ve işlem boyutunu şeffaf şekilde paylaşmamın nedeni anlaşılacağı üzere 'kazanç amaçlı-bağımlılık' seklinde bulunulmadığının net şekilde ifade edilmesidir. Eylemde hesap kayıtları ve doğrulanabilir bilgiler çerçevesinde konunun arz ettiğim şekilde gerçekleştiği sabittir. Hayatımın tüm aşamalarında yasalara saygılı ve illegaliteden uzak yaşamış kumar illetinin her şekil ve seviyesine karşı duruş sergilemiş bir birey olarak tekrar ifade etmek isterim ki o dönemde çevremdeki çocuklarımızın yanlış yollara sapmaması ve kontrolüm altında bulunmaları adına takındığım tavrın bugün de arkasındayım."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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