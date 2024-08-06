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Haberler > Spor > Polonyalı Viktorya Choluj'u yenen milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçına çıkacak

Polonyalı Viktorya Choluj'u yenen milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçına çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Polonyalı Viktorya Choluj&#039;u yenen milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçına çıkacak

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Repesaj maçında Polonyalı Viktorya Choluj'u 4-3 yenen milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj maçını kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için mindere çıkacak.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, repesaj maçında Polonyalı Viktorya Choluj'u 4-3 yendi.

Milli sporcu, akşam seansında bronz madalya için Kuzey Koreli Sol Gum Park ile karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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