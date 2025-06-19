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Potanın Perileri'nden farklı galibiyet! Türkiye, İsviçre'yi 91-67 devirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, İsviçre'yi 67-91 yendi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Potanın Perileri, üstün oyununu dört periyoda yayarak parkeden 91-67'lik net bir galibiyetle ayrıldı.

Potanın Perileri'nden farklı galibiyet! Türkiye, İsviçre'yi 91-67 devirdi - 1. Resim

İşte periyot sonuçları:

1. Periyot sonucu: İsviçre 13-27 Türkiye

2. Periyot sonucu: İsviçre 34-51 Türkiye

3. Periyot sonucu: İsviçre 53-68 Türkiye

4. Periyot sonucu: İsviçre 67-91 Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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