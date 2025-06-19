Potanın Perileri'nden farklı galibiyet! Türkiye, İsviçre'yi 91-67 devirdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, İsviçre'yi 67-91 yendi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Potanın Perileri, üstün oyununu dört periyoda yayarak parkeden 91-67'lik net bir galibiyetle ayrıldı.
İşte periyot sonuçları:
1. Periyot sonucu: İsviçre 13-27 Türkiye
2. Periyot sonucu: İsviçre 34-51 Türkiye
3. Periyot sonucu: İsviçre 53-68 Türkiye
4. Periyot sonucu: İsviçre 67-91 Türkiye
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran