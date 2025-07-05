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PSG, Bayern Münih’i eledi! Musiala'dan Kötü Haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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PSG, Bayern Münih’i eledi! Musiala&#039;dan Kötü Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman devi Bayern Münih, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

PSG, Bayern Münih’i eledi! Musiala'dan Kötü Haber - 1. Resim

78. dakikada Desire Doue'nin golüyle PSG 1-0 öne geçerken, 82. dakikada William Pacho ve 90+2. dakikada Lucas Hernandez kırmızı kart görmesiyle Fransız ekibi 9 kişi kaldı. 90+6. dakikada Paris Saint-Germain, Dembele'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi. 90+8. dakikada Bayern Münih penaltı kazandı.

VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Taylor, penaltıyı iptal etti ve mücadele Fransız ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Luis Enrique'nin öğrenceleri adını yarı finale yazdırdı.

PSG, yarı finalde Real Madrid - Borussia Dortmund maçının galibiyle karşılaşacak.

PSG, Bayern Münih’i eledi! Musiala'dan Kötü Haber - 2. Resim

MUSİALA SAKATLANDI, OYUNCULAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın ilk yarısında üzücü bir sakatlık yaşandı. 45+3. dakikada ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda Jamal Musiala ve PSG kalecisi kaleci Donnaruma çarpışırken ve Musiala yerde kaldı. Ayak bileğinden ciddi sakatlık yaşayan 22 yaşındaki oyuncu için hemen sağlık ekipleri sahaya girerek müdahale etti. Sedye ile sahayı terk etmek zorunda kalan Musiala ile bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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