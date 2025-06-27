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PSV'de Ivan Perisic'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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PSV Eindhoven, Ivan Perisic, Eredivisie, Hırvatistan, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

36 yaşındaki yıldız futbolcu Ivan Perisic, PSV Eindhoven ile sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, 36 yaşındaki Hırvat futbolcusu Ivan Perisic'in sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını açıkladı.

PSV'de Ivan Perisic'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat futbolcunun 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

PSV Eindhoven'da geçen sezonda 39 maçta süre bulan 36 yaşındaki oyuncu, 16 gol attı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda ise 144 maça çıkan futbolcu, 36 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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