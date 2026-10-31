Papara Park'ta rakip Gaziantep FK: Trabzonspor'da 7 eksik var
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep GK ile taraftarı önünde karşılaşacak Trabzonspor'da eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 1 Kasım Pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan Trabzonspor, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek, galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor.
Bordo-mavililerde Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.
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