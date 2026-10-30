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Spor

Sahne senin Onuachu! Sakatlanan Dju'nun yerine forma giyecek

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Sahne senin Onuachu! Sakatlanan Dju'nun yerine forma giyecek
Başlık ResmiSahne senin Onuachu! Sakatlanan Dju'nun yerine forma giyecek

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi Franculino Dju'nun sakatlığı golcü krizine yol açtı. Formayı yeniden kapmak isteyen Paul Onuachu, kendisini iyi hissettiğini belirterek kritik maçta görev almak istediğini teknik heyete iletti.

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Thomas Reis’le gaza basan Trabzonspor’da Gaziantep FK maçı öncesinde golcü telaşı yaşanıyor. Geçen sezon kaydettiği 22 golle krallık tacını Başakşehirli Shomurodov ile paylaşan Paul Onuachu, Konferans Ligi’nde Finlandiya deplasmanında KuPS ile oynanan maçta sentetik zemin yüzünden sakatlanmıştı. Nijeryalı yıldızın yokluğunda takımın bir diğer golcüsü Franculino Dju, attığı gollerle takımını sırtlamayı başarmıştı. Dju’nun da adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. İki günlük izinde Trabzon’da kalıp tedavi olan Dju’nun oynatılmasının risk olacağına karar verildi.

FORMAYI DA KAPTIRDI

Golcü krizinde gözler Paul Onuachu’ya çevrildi. Avrupa kupası maçıyla sahalara dönmesi planlanan Nijeryalı yıldız, kendisini iyi hissettiğini ve Gaziantep maçında oynamak istediğini söyledi. Thomas Reis’le çıktığı altı maçta dokuz gole imza atan Dju’nun gölgesinde kalan Onuachu, Gine-Bissaulu oyuncunun yokluğunda yeniden 11’de oynama fırsatını kaçırmak istemiyor. Teknik direktör Thomas Reis’in sağlık heyetinin de onay vermesi hâlinde Onuachu’ya görev vermek istediği öğrenildi. Onuachu bu sezon 10 maçta, ikisi lig, biri de Avrupa’da olmak üzere üç gol kaydetti.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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