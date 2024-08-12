Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ravil Tagir, Başakşehir'den Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ye imza attı

Ravil Tagir, Başakşehir'den Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ye imza attı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ravil Tagir, Başakşehir&#039;den Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira&#039;ye imza attı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Başakşehirli Ravil Tagir, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'ye transfer oldu. Ravil Tagir, yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 21 yaşındaki futbolcusu Ravil Tagir'in Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'ye transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ravil Tagir'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya varılmıştır. Ravil Tagir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ravil Tagir, Başakşehir'den Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ye imza attı - 1. Resim

Başakşehir'in son iki sezonda Westerlo'ya kiraladığı Ravil Tagir, yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
9 kişinin öldüğü katliam gibi kazada ön rapor çıktı! Oklar şoförü gösteriyorFrancis Bacon düşüncesiyle "Bilgi güçtür" sözünün anlamı ve doğuşu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour bu akşam İstanbul'da - SporKartal'ın ortası İtalyan yıldıza emanetSüper Lig'in şampiyonunu tahmin ettiler! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... - SporSüper Lig'in şampiyonunu tahmin ettilerŞampiyonlar Ligi'nde play-off biletini alacak takımlar belli oluyor - SporDevler Ligi'nde play-off aşkına! Rövanş zamanıGalatasaray'a 3 futbolcu yolcu! Okan Buruk, Hatayspor maçında 11'de şans vermişti... - SporG.Saray'da Zaha sonrası 3 ayrılık dahaFenerbahçe 15 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde uzak - SporHedef 15 yıllık hasreti bitirmek! Devler Ligi'nde...Fenerbahçe, Avrupa'daki 274. sınavda Lille karşısında tur peşinde - SporF.Bahçe, 274. sınavda Lille karşısında tur peşinde
Sonraki Haber Yükleniyor...