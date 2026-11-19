Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in ardından Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin de sözleşmesini uzattı. Eflatun-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2032'ye kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Real Madrid, iç transferde sözleşme yenilemelerine devam ediyor. İspanyol devi, 26 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tchouameni'nin sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatma konusunda anlaştık" ifadelerine yer verildi.

ARDA GÜLER DE DÜN İMZA ATMIŞTI

Real Madrid, Tchouameni'den önce milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini de dün 2032 yılına dek uzatmıştı.

Böylece İspanyol ekibi, iki gün üst üste orta saha oyuncularıyla yeni sözleşme anlaşmalarını duyurmuş oldu.

Real Madridde Arda Gülerin ardından bir imza daha: Tchouameninin sözleşmesi uzatıldı

REAL MADRID'DE 8 KUPA KAZANDI

2022 yılında Real Madrid'e transfer olan Tchouameni, eflatun-beyazlı formayla 5 sezonda 205 karşılaşmaya çıktı.

Fransız futbolcu, bu süreçte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 1 LaLiga, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 8 kupa sevinci yaşadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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