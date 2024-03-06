Retinası yırtılan Uğur Demirok, Bodrumspor - Eyüpspor maçındaki kavgayı anlattı

Eyüpspor'un stoperi Uğur Demirok, geçen hafta Bodrumspor ile oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası gözüne darbe almıştı. Tribünlerden gözüne yabancı madde atılan Demirok'un retinasında yırtık olduğu açıklanmıştı.

TFF 1.Lig'de oynanan Bodrumspor - Eyüpspor maçında yaşanan olaylar etkisi sürüyor.

İki takım arasında çıkan tartışmalar sonrasında Eyüpspor'un stoperi Uğur Demirok'un gözüne tribünlerde yabancı madde atılmıştı.

Gözünden ameliyat olma ihtimali olan Demirok'un sezon sonuna kadar oynama ihtimali düşük görünüyor.

Yaşanan olaylar sonrası açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle şunu belirteyim. Kameralar karşısına bu şekilde çıkmak istemezdim. Ama bunun konuşulması gerektiğini düşündüğüm için şu anda bunları konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'SAĞ GÖZÜM HİÇ GÖRMEDİ'

Maç esnasında İsmet Hoca'nın kırmızı kart pozisyonundan sonra ortam biraz gerildi. Hakemle İsmet Hoca arasında gerilim yaşandı. Daha sonra Arda Hoca'nın ayağına bir cisim geldi tribünden. Biz de hocayı koruma altına alalım derken, gözüme sert bir cisim isabet etti. Kulübümüz de görüntüleri yayınladı. O anda iki gözüm de karardı zaten, 10 dakikaya yakın yerde yattım. Sağ gözüm hiç görmedi yarım saat, sol gözüm açıldıktan sonra ben can havliyle bir tepki verdim. Sonrasında beni ambulansla hastaneye götürdüler."

'RETİNADA YIRTIK VAR'

"İlk müdahale sonrasında cismin isabeti sonucu bir kanama olduğunu ve çok bir şey olmadığını söylediler. Tabii İstanbul'a gelince detaylı kontrollerde retinada bir yırtık olduğunu ve acilen müdahale edilmesi gerektiğini söylediler. Ve lazerle denemeleri gerektiğini, olmazsa operasyon olmam gerektiğini söylediler. Dün, lazerle bir deneme yaptılar ama kanamaya bağlı ödem olduğu için yırtık olan yere ulaşamadılar. Yarın tekrardan bir kontrole çağırdılar. Eğer başarılı olmazsa operasyon olmam gerektiği söylendi. Yırtığın büyümemesi gerekiyor. Yırtık büyürse görme kaybına yol açabilirmiş. Süreç 3-5 gün böyle ilerleyecek. Operasyon son tercih."

UĞUR DEMİROK: ARDA HOCA HER ZAMAN OYUNCUSUNU KOLLAR

"Arda Hoca'nın Bodrumspor başkanı ile bir konuşması vardı. O da oyuncusu korumak istedi. Sosyal medyada farklı bir yere çekildi ama biz orada ciddi bir olay yaşadık. Türkiye genelinde çok küçük bir olaymış gibi lanse edilmeye çalışılıyor ama görme kaybına yol açacak bir durum var ortada. En küçük hasarla kurtulmayı umuyorum. Hocam da oyuncusunu korumaya çalışırken farklı şekilde lanse etmeye çalıştırlar. Hala da onun üzerine gitmeye çalışıyorlar. Bunları yapanların tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Arda Hoca; her zaman her yerde oyuncusunu koşulsuz, şartsız kollar. Kiminle kötü olacağını ya da arkasında ne olacağını düşünmez. Tüm desteği hissediyorum; hem kulübümden hem hocamdan hem oyuncu arkadaşlarımdan sağ olsunlar."

UĞUR DEMİROK: ANLAMSIZCA BİR ÖFKE

"Bizim onlarla hiçbir gerilimimiz yok. Onların var mı, bilmiyoruz. Var heralde. Bizi play-offta elediler. Biz burada yendik, onlar orada yendi. Tabii ki orada ufak tefek sürtüşmeler oldu. Ama sahada olan sahada kalır, farklı bir boyuta geçmez. Son yaşadığımız olay, farklı bir boyuta geçti. Anlamsızca bir öfke... Biz hep sahada kalmak istiyoruz. Şu an lider olarak da gösteriyoruz. Dışarda farklı bir mücadele diyeyim... Herhalde takımda çok isim olması, lider olmamız, bunlar bir kaos oluşturuyor diye düşünüyorum ben. Ama bizim ne Bodrumspor ile ne de başka bir takımlar sıkıntımız yok."