Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçı sonrası şaşırtan açıklama! 'Şampiyonluğun en büyük favorisi...'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçı sonrası şaşırtan açıklama! 'Şampiyonluğun en büyük favorisi...'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rıdvan Dilmen&#039;den Fenerbahçe maçı sonrası şaşırtan açıklama! &#039;Şampiyonluğun en büyük favorisi...&#039;
Fenerbahçe, İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA  Avrupa Konferans Ligi’ndeBelçika ekibi Union Saint-Gilloise’i eleyen Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile evinde karşılaştı. Sarı lacivertli ekip sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyet nedeniyle adını çeyrek finale yazdırdı.

"TEBRİK EDİYORUM İSMAİL HOCAYI"

Karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilmen, "Bazı takımlar çok yorar seni ama bu kadar yormazlar. Osayi'ye kramp girdi, Mert Hakan'ın dizinde problem oldu ve Oosterwolde'nin ayağı burkuldu. Alexander Blessin, dünya çapında bir teknik direktör olacak" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe çok güçlü bir rakibi eledi" diyen Dilmen, "İsmail hocanın en büyük başarılarından biri, rotasyonu çok iyi uyguladı bu sene ve oyuncuları doğru zamanlarda oynattı. Tebrik ediyorum İsmail hocayı" ifadesini kullandı.

Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİ"

"Union SG, Sparta Prag'dan daha iyi bir takım. Bizim ligimizde, şampiyonluğun en büyük favorisi olur Union SG."

"ADIMIN RIDVAN OLDUĞU KADAR EMİNİM Kİ..."

"Adımın Rıdvan olduğu kadar eminim ki, İrfan Can'a '60 dakika oynatacağım seni bu maç ve Trabzonspor maçında seni ilk 11'de oynatacağım' dedi İsmail Kartal."

"İSMAİL KARTAL DOĞRU TERCİH YAPTI"

"En azından Mart'ın 14'üne kadar Fenerbahçe olarak buraya geldiysek, İsmail Kartal'ın doğru tercih ve doğru rotasyonuyla olduğunu söyleyebilirim."

"LİG Mİ, KONFERANS MI DİYE SORSANIZ LİG DER"

"Fenerbahçe benim oyunculuk yıllarımda top rakipteyken en iyi dönemiydi. Tuncay Şanlı döneminde ise top rakipteyken en iyi dönemiydi. Rekor kırıyorsunuz ama belki de şampiyonluk gelmeyebilir, bu taraftarı oyundan koparabiliyor. İsmail hocaya 'Lig mi yoksa Konferans mı' diye sorsanız lig der."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ne umdu ne buldu! Karabağlı Elvin Cafarguliyev ve hakem Anthony Taylor arasında yaşananlar güldürdü - SporHakem ve futbolcu arasında güldüren olayUEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç ceza! Deplasmana taraftar götüremeyecek - SporFenerbahçe'ye 3 maç ceza!Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler - SporKanarya'nın Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu!Ali Koç geliyor, Fenerbahçe kaybediyor! Başkan kuralı bozunca olanlar oldu - SporAli Koç geliyor, Fenerbahçe kaybediyor!UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İtalyan devleri karşı karşıya - SporAvrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildiA Milli Takım aday kadrosu belli oldu! O isimler ilk kez davet edildi - SporMilli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandıŞampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Son 8'de erken final! - SporŞampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!Ali Koç’tan görüşme talep etti mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Koç'un sözlerine ilk açıklama - SporDursun Özbek'ten ilk açıklama!İspanya’da Arda Güler manşetlerden düşmüyor! Attığı gol sonrası Real Madrid tarihine geçti - SporBir kez daha manşetlerde!Galatasaray’da Mauro Icardi kararı! Sakatlık sonrası bir türlü tam iyileşme gösterememişti - SporGalatsaray’da Mauro Icardi kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...