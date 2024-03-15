Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçı sonrası şaşırtan açıklama! 'Şampiyonluğun en büyük favorisi...'

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeBelçika ekibi Union Saint-Gilloise’i eleyen Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile evinde karşılaştı. Sarı lacivertli ekip sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyet nedeniyle adını çeyrek finale yazdırdı.

"TEBRİK EDİYORUM İSMAİL HOCAYI"

Karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilmen, "Bazı takımlar çok yorar seni ama bu kadar yormazlar. Osayi'ye kramp girdi, Mert Hakan'ın dizinde problem oldu ve Oosterwolde'nin ayağı burkuldu. Alexander Blessin, dünya çapında bir teknik direktör olacak" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe çok güçlü bir rakibi eledi" diyen Dilmen, "İsmail hocanın en büyük başarılarından biri, rotasyonu çok iyi uyguladı bu sene ve oyuncuları doğru zamanlarda oynattı. Tebrik ediyorum İsmail hocayı" ifadesini kullandı.

Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİ"

"Union SG, Sparta Prag'dan daha iyi bir takım. Bizim ligimizde, şampiyonluğun en büyük favorisi olur Union SG."

"ADIMIN RIDVAN OLDUĞU KADAR EMİNİM Kİ..."

"Adımın Rıdvan olduğu kadar eminim ki, İrfan Can'a '60 dakika oynatacağım seni bu maç ve Trabzonspor maçında seni ilk 11'de oynatacağım' dedi İsmail Kartal."

"İSMAİL KARTAL DOĞRU TERCİH YAPTI"

"En azından Mart'ın 14'üne kadar Fenerbahçe olarak buraya geldiysek, İsmail Kartal'ın doğru tercih ve doğru rotasyonuyla olduğunu söyleyebilirim."

"LİG Mİ, KONFERANS MI DİYE SORSANIZ LİG DER"

"Fenerbahçe benim oyunculuk yıllarımda top rakipteyken en iyi dönemiydi. Tuncay Şanlı döneminde ise top rakipteyken en iyi dönemiydi. Rekor kırıyorsunuz ama belki de şampiyonluk gelmeyebilir, bu taraftarı oyundan koparabiliyor. İsmail hocaya 'Lig mi yoksa Konferans mı' diye sorsanız lig der."