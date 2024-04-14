Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Romalı futbolcu kalbini tutarak yere yığıldı! Maç yarıda kaldı

Romalı futbolcu kalbini tutarak yere yığıldı! Maç yarıda kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Romalı futbolcu kalbini tutarak yere yığıldı! Maç yarıda kaldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Udinese-Roma maçı 1-1 devam ederken yarıda kaldı. Romalı futbolcu kalbini tutarak yere yığıldı. Maç tatil oldu.

Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde Udinese ve Roma karşı karşıya geldi. Udinese, 23. dakikada Roberto Pereyra'nın golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girildi. İkinci yarıda Roma, 64. dakikada Romelu Lukaku ile eşitliği sağladı.

İKİNCİ YARIDA KORKUTAN AN

Karşılaşmanın 72. dakikasında Roma'da Evan N'Dicka, kalbini tutararak kendini yere bıraktı. N'Dicka'ya ilk müdahale sahada yapıldı. 24 yaşındaki oyuncunun sedyeyle dışarıya çıkarılmasının ardından Udinese-Roma maçı tatil edildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kimin ordusu daha güçlü? İran mı, İsrail mi? İşte rakamlarla ordu analizi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu - SporFenerbahçe üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olduAlmanya'da şampiyon Bayern Leverkusen! Xabi Alonso tarihe geçti - SporAlmanya'da şampiyon belli oldu! Xabi Alonso tarihe geçtiGalatasaray'da şampiyonluk yolunda önemli karar! Yönetim elini cebine atıyor - SporGalatasaray'da şampiyonluk yolunda önemli karar! Yönetim elini cebine atıyorLiverpool, şampiyonluk yolunda ağır yaralı! Crystal Palace yıllar sonra kazandı - SporLiverpool, şampiyonluk yolunda ağır yaralı! Crystal Palace yıllar sonra kazandıİbrahim Üzülmez, Galatasaray maçı öncesi konuştu! 'Kimsenin şüphesi olmasın' - Sporİbrahim Üzülmez, Galatasaray maçı öncesi konuştu! 'Kimsenin şüphesi olmasın'Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu! Okan Buruk'tan o isme kesik - SporOkan Buruk'tan o isme kesik
Sonraki Haber Yükleniyor...