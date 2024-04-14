Romalı futbolcu kalbini tutarak yere yığıldı! Maç yarıda kaldı

Udinese-Roma maçı 1-1 devam ederken yarıda kaldı. Romalı futbolcu kalbini tutarak yere yığıldı. Maç tatil oldu.

Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde Udinese ve Roma karşı karşıya geldi. Udinese, 23. dakikada Roberto Pereyra'nın golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girildi. İkinci yarıda Roma, 64. dakikada Romelu Lukaku ile eşitliği sağladı.

İKİNCİ YARIDA KORKUTAN AN

Karşılaşmanın 72. dakikasında Roma'da Evan N'Dicka, kalbini tutararak kendini yere bıraktı. N'Dicka'ya ilk müdahale sahada yapıldı. 24 yaşındaki oyuncunun sedyeyle dışarıya çıkarılmasının ardından Udinese-Roma maçı tatil edildi.