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Ruzomberok-Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek

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Ruzomberok-Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek
Trabzonspor, Uefa, Haber

Spor Haberleri

Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor'un Ruzomberok ile oynayacağı mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert düdük çalacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olacağı maçı, Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Perşembe günü MFK Futbol Stadı'nda oynanacak Ruzomberok-Trabzonspor maçında Dankert'in yardımcılıklarını, Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak.

Müsabakanın dördüncü hükemi ise Timo Gerach olacak.

Düzenleyen:  - Spor
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