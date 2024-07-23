Hedef Savic... Trabzonspor savunmaya yıldız alıyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor’da stoper transferi için geri sayıma geçildi.

Geçtiğimiz hafta bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Macar oyuncu Attila Szalai ile masaya oturan ancak 26 yaşındaki oyuncuyla şartlarda anlaşamayan bordo mavili takım bu defa çok daha tecrübeli ve dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Karadeniz ekibinin Stefan Savic’i istediği öğrenildi. Trabzonspor’da oynamaya sıcak bakan Karadağlı oyuncunun menajeriyle ilk görüşme gerçekleşti.

İPLERİ KOPARACAK

Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin son senesine giren 33 yaşındaki oyuncunun daha uzun soluklu bir sözleşme istediği ve bu nedenle bu yaz takımdan ayrılmayı arzuladığı öğrenilirken, Trabzonspor da oyuncunun kulübüyle iplerini kopartmasını bekliyor. Savic’in kariyerini Türkiye’de sürdürme konusunda istekli olduğu öğrenilirken, Avcı’nın solak olması nedeniyle istediği Szalai için de ikna turları sürüyor. Trabzonspor’un yeni stoperini gelecek hafta duyurması bekleniyor.