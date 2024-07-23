Gel artık Wendel! Transferi ağırdan alan sarı kırmızılılar Zenit’i bekliyor

Zenit orta sahaya takviye yaptı, Brezilyalı yıldızın Aslan’a gelmesinin önündeki engel kalkmış oldu

Galatasaray'dan Doue ve Wendel açıklaması! Aslan o isimden vazgeçti

Galatasaray'dan Doue ve Wendel açıklaması! Aslan o isimden vazgeçti

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon transferi ağırdan alıyor. Rakipleri dünya yıldızlarını birer birer kadrolarına katarken, sağ bek transferinin bile çözüme kavuşmamış olması sarı kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray’ın önceliklerinden birisi olan Wendel’de ise olumlu gelişmeler yaşandı. Torino’dan İvan İlicic’i kadrosuna katmak isteyen Zenit, bu oyuncuyla anlaşmadan yıldız orta saha oyuncusunu elinden çıkarmak istemedi.

BÜTÇE 17 MİLYON AVRO

Rus basını 23 yaşındaki Sırp oyuncunun transferinde ilerleme kaydedildiğini yazdı. Genç futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçiren Zenit’in Torino’ya 25 milyon avro ve bonuslar ödeyeceği belirtildi. Böylece Zenit’in, endel’i göndermesindeki engel de ortadan kalkmış oldu. Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, Brezilyalı oyuncu Wendel’in Galatasaray’a gelmeyi çok istediğini söylemişti. Galatasaray, Wendel için 17 milyon avro bütçe ayırdı.

İHTİYAR KURT MERTENS: DEVAM EDEBİLİRİM

Galatasaray’ın 37 yaşındaki ihtiyar delikanlısı Dries Mertens, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a yaptığı açıklamada “Son sezonum olup olmadığını bilmiyorum. Belki devam ederim. Beni önemli hissettiren ve etrafımı güçlü oyuncularla saran bir kulüp buldum. İstanbul’da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Emekli olunca Napoli’ye döneceğim” dedi.

KAMP BAŞLADI

G.Saray ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya gitti ve ilk idmanını dün gerçekleştirirdi. Okan Buruk, kamp kadrosuna Alexandru Cicaldau, Taylan, Kazımcan Karataş ve Copa America sonrası tatili devam eden Davinson Sanchez’i almadı.