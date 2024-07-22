Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wisla Krakow -Rapid Wien eşleşmesinin galibi
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Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavili ekip, 2. eleme turunda Ruzomberok'u geçmesi halinde, 3. eleme turunda Wisla Krakow -Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki yapıldı. UEFA'nın merkezinde yapılan kura çekiminde Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
Organizasyona 2. eleme turundan katılan Karadeniz ekibi, Ruzomberok ile tur mücadelesi verecek.
Bordo-mavililer, Ruzomberok'u elemesi halinde 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok'a elenmesi halinde, Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi HNK Hajduk Split - HB Tórshavn eşleşmesinin galibi oldu.