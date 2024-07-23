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Dev transfer tamamlandı! Trabzonspor, Atletico Madrid'den Stefan Savic ile anlaştı

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Dev transfer tamamlandı! Trabzonspor, Atletico Madrid&#039;den Stefan Savic ile anlaştı
Trabzonspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, La Liga devi Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Abdullah Avcı liderliğinde yeni sezona iddialı hazırlanan Trabzonspor, transfer görüşmeleri yaptığı Stefan Savic ile anlaştı.

Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Karadağlı stoperin, fesih işlemlerini yaptıktan sonra Türkiye'ye hareket edecek.

Dev transfer tamamlandı! Trabzonspor, Atletico Madrid'den Stefan Savic ile anlaştı - 1. Resim

SAVIC 3 YILLIK İMZALAYACAK

Karadeniz ekibine gelmeyi kabul eden tecrübeli stoperin 3 senelik sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

2015 yılından bu yana Atletico Madrid forması giyen Savic, 4 kupa kaldırdı.

Geçen sezon 33 maçta görev alan başarılı oyuncu, 2349 dakika süre aldı.

Düzenleyen:  - Spor
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