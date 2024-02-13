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    • Ryan Kent'ten sonra Fenerbahçe'de 3 kadro dışı daha! Szymanski, Tadic ve Livakovic'e yedek kulübesi yolu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ryan Kent&#039;ten sonra Fenerbahçe&#039;de 3 kadro dışı daha! Szymanski, Tadic ve Livakovic&#039;e yedek kulübesi yolu
    Fenerbahçe, Szymanski, İsmail Kartal, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Alanyaspor beraberliğiyle liderliği ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi İsmail Kartal'a tam destek verdi. 2-2 biten karşılaşmanın ardından Sarı Lacivertli kulüpte yaşanan son dakika gelişmelerini aktaran Emre Bol 3 yıldızı işaret ederken, ünlü yorumcunun İsmail Kartal'a çağrıda bulunarak 'Eğer forma adaletin varsa bu oyuncuları ilk 11'den kesersin hocam' tepkisi oldukça dikkat çekti.

    Süper Lig'in 25. haftasında evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de her ne kadar moraller bozulsa da başta Ali Koç olmak üzere tüm yöneticilerin İsmail Kartal'a olan güveni tam.

    Ryan Kent'ten sonra Fenerbahçe'de 3 kadro dışı daha! Szymanski, Tadic ve Livakovic'e yedek kulübesi yolu

    Sabah'ta yer alan habere göre; Alanya beraberliği sonrası Galatasaray'ın iki puan gerisine düşen ve liderliği kaybeden Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör İsmail Kartal'a döndü. Başkan Ali Koç'tan tecrübeli hocaya destek geldi.

    ALİ KOÇ'TAN İSMAİL KARTAL'A DESTEK

    Başkan Ali Koç'un tecrübeli hocayı arayarak, "Hocam biz bu yolda sana güveniyoruz. Eleştiriler olması normal. Ben sonuna kadar senin ve takımın yanındayım. Bu takımı şampiyon yapacağınıza inancım tam" dediği ifade edildi.

    İSMAİL KARTAL: ŞAMPİYONLUĞU EN ÇOK BİZ İSTİYORUZ

    Başkan'a teşekkür eden Kartal, "Şampiyonluğu herkesten çok biz istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi. 

    "LİVAKOVİC SZYMANSKİ VE TADİC'İ İLK 11'DEN KES HOCAM"

    Fenerbahçe-Alanyaspor maçından sonra SkySpor'da yaptığı açıklamalarla gündeme damga vuran Emre Bol'un İsmail Kartal hakkında sarfettiği sözler oldukça dikkat çekerken, ünlü yorumcunun 'Hocanın artık adalet kılıcını ortaya çıkarması lazım. Szymanski, Tadic ve Livakovic çok formsuzlar, eğer İsmail Kartal hak edene forma veriyorsa, forma kimin hakkıysa ben bu formayı ona teslim edeceğim diyorsa İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci'nin artık ilk 11'de olması lazım. Szymanski, Tadic ve Livakovic'in kesilmesi lazım' sözleri bir hayli ilgi uyandırdı.

    Ryan Kent'ten sonra Fenerbahçe'de 3 kadro dışı daha! Szymanski, Tadic ve Livakovic'e yedek kulübesi yolu

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeSzymanskiİsmail Kartal
    Haberler > Spor > Ryan Kent'ten sonra Fenerbahçe'de 3 kadro dışı daha! Szymanski, Tadic ve Livakovic'e yedek kulübesi yolu
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