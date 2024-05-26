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Haberler > Spor > Sakarya'da dağ bisiklet rüzgarı esecek! Dünya şampiyonları Sakarya'da

Sakarya'da dağ bisiklet rüzgarı esecek! Dünya şampiyonları Sakarya'da

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da dağ bisiklet rüzgarı esecek! Dünya şampiyonları Sakarya&#039;da

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya ve Avrupa Şampiyonlarının yarışacağı MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası 15.50-17.10 saatleri arasında TRT Spor Yıldız ekranlarında milyonlara ulaşacak. 14.00’da başlayacak yarışların finalleri 16.00’da yapılacak…

Elit Kadınlar ve Elit Erkekler kategorilerinde koşulacak yarışta Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcular start alacak. Dünya Şampiyonları Gaia Tormana ve Titouan Perrin-Ganier ve Avrupa Şampiyonu Ede-Karoly Molnar Sakarya’da.

TÜRK SPORCULAR KUPA İÇİN MÜCADELE EDECEK

Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Sakarya Bike Fest 26 Mayıs’ta son bulacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çekiliş ile Sakarya halkına 54 adet bisiklet hediye edilecek. Seremoni akabinde akrobasi şovları ile motosiklet gösterisi yapan Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat sahne alacak.

MTB Eliminator yarışlarında dünyanın en büyük yarışı Sakarya'nın kalbinde atacak. Festivalin en büyük organizasyon 26 Mayıs’ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. Nefes kesen rekabete sahne olacak MTB Dünya Kupası teknik becerinin üzerinde dayanıklılığı vurgulayan ve en uzun 24 saat sürede tamamlanan MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ile Sakarya, dünya MTB yıldızlarına ev sahipliği yapacak. 16.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alacak yarışın akabinde Dünya Kupası töreni kapanış seremonisi yapılacak. Festival, Birkan Polat şov ile tamamlanacak.

Sakarya'da dağ bisiklet rüzgârı esecek! Dünya şampiyonları Sakarya'da - 1. Resim

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SPORCULAR SAKARYA’DA

26 Mayıs’ta gerçekleşecek yarışta 18 kadın ve 39 erkek olmak üzere 57 sporcu start alacak.

Elit Kadınlar

  • Gaia Tormana                                 İtalya
  • Didi de Vries                                    Hollanda
  • Madison Boissiere                        Fransa
  • Iara Caetano Leite                        Brezilya             
  • Line Mygdam                                  Danimarka
  • Coline Clauzure                             Fransa
  • Aline Simoes de Almeida          Brezilya
  • Elodie Kuijper                                 Hollanda
  • Hannah Beck                                  Almanya
  • Merili Sirvel                                      Arjantin
  • Agnes Abrahamsson                   İsveç   
  • Eszter Bereczki                              Romanya
  • Azize Beka                                        Türkiye
  • Marcela Lima Matos                    Brezilya
  • Sevim Gerçek                                 Türkiye
  • Ekin Ereke                                         Türkiye
  • Emine Irmak Sezer                       Türkiye
  • H. Buse Ertekin                              Türkiye
     

Elit Erkekler

  • Lorenzo Serrez                               Fransa
  • Edvin Lindh                                      İsveç
  • Theo Hauser                                    Avusturya
  • Titouan Perrin-Ganier                 Fransa
  • Ede-Karoly Molnar                        Romanya
  • Nils-Obed Riecker                        Almanya
  • Lochlan Brown                               Yeni Zelanda
  • Thibaut Kahlhove                          Fransa
  • Jakob Klemenčič                           Slovenya
  • Kirill Tarassov                                  Estonya
  • Felix Klausmann                            Almanya
  • Eddy Steible                                    Fransa
  • Attila Gerely                                    Macaristan
  • Šimon Němec                                Çekya
  • Yuta Matsumoto                            Japonya
  • Jadiel Navedo                                 Porto Riko
  • Joosep Mesi                                     Estonya
  • Zinni Van Looy                                Almanya
  • Emre Yuca                                        Türkiye
  • Okan Aydoğan                                Türkiye
  • Ufuk Baki Taş                                   Türkiye
  • Süleyman Sefa Temel                 Türkiye
  • Furkan Akçam                                Türkiye
  • Ayberk Güngör                                Türkiye
  • Burak Başer                                     Türkiye
  • Önder Demir                                   Türkiye
  • Yusuf Talha Yardımcı                   Türkiye
  • İbrahim Gülmez                            Türkiye
  • Veysel Gülmez                               Türkiye
  • Deniz Örnek                                     Türkiye
  • Furkan Çamlıdere                        Türkiye
  • Samet Baştatar                             Türkiye
  • Çınar Serdaroğlu                           Türkiye
  • Halil İbrahim Şekerci                  Türkiye
  • Enes Yiğit                                          Türkiye
  • Emre Yavuz                                      Türkiye
  • Arda Topal                                         Türkiye
  • Alp Serdar Özsoy                           Türkiye
  • Szakács Máté                                 Romanya

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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