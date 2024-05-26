Sakarya'da dağ bisiklet rüzgarı esecek! Dünya şampiyonları Sakarya'da

Selçuk Bayraktar paylaştı! Türkiye'nin en büyük askeri tatbikatı EFES-2024'te Bayraktar TB2 ve AKINCI şov yaptı!

Selçuk Bayraktar paylaştı! Türkiye'nin en büyük askeri tatbikatı EFES-2024'te Bayraktar TB2 ve AKINCI şov yaptı!

Dünya ve Avrupa Şampiyonlarının yarışacağı MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası 15.50-17.10 saatleri arasında TRT Spor Yıldız ekranlarında milyonlara ulaşacak. 14.00’da başlayacak yarışların finalleri 16.00’da yapılacak…

Elit Kadınlar ve Elit Erkekler kategorilerinde koşulacak yarışta Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcular start alacak. Dünya Şampiyonları Gaia Tormana ve Titouan Perrin-Ganier ve Avrupa Şampiyonu Ede-Karoly Molnar Sakarya’da.

TÜRK SPORCULAR KUPA İÇİN MÜCADELE EDECEK

Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Sakarya Bike Fest 26 Mayıs’ta son bulacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çekiliş ile Sakarya halkına 54 adet bisiklet hediye edilecek. Seremoni akabinde akrobasi şovları ile motosiklet gösterisi yapan Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat sahne alacak.

MTB Eliminator yarışlarında dünyanın en büyük yarışı Sakarya'nın kalbinde atacak. Festivalin en büyük organizasyon 26 Mayıs’ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. Nefes kesen rekabete sahne olacak MTB Dünya Kupası teknik becerinin üzerinde dayanıklılığı vurgulayan ve en uzun 24 saat sürede tamamlanan MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ile Sakarya, dünya MTB yıldızlarına ev sahipliği yapacak. 16.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alacak yarışın akabinde Dünya Kupası töreni kapanış seremonisi yapılacak. Festival, Birkan Polat şov ile tamamlanacak.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SPORCULAR SAKARYA’DA

26 Mayıs’ta gerçekleşecek yarışta 18 kadın ve 39 erkek olmak üzere 57 sporcu start alacak.

Elit Kadınlar

Gaia Tormana İtalya

Didi de Vries Hollanda

Madison Boissiere Fransa

Iara Caetano Leite Brezilya

Line Mygdam Danimarka

Coline Clauzure Fransa

Aline Simoes de Almeida Brezilya

Elodie Kuijper Hollanda

Hannah Beck Almanya

Merili Sirvel Arjantin

Agnes Abrahamsson İsveç

Eszter Bereczki Romanya

Azize Beka Türkiye

Marcela Lima Matos Brezilya

Sevim Gerçek Türkiye

Ekin Ereke Türkiye

Emine Irmak Sezer Türkiye

H. Buse Ertekin Türkiye



Elit Erkekler