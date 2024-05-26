Sakarya'da dağ bisiklet rüzgarı esecek! Dünya şampiyonları Sakarya'da
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünya ve Avrupa Şampiyonlarının yarışacağı MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası 15.50-17.10 saatleri arasında TRT Spor Yıldız ekranlarında milyonlara ulaşacak. 14.00’da başlayacak yarışların finalleri 16.00’da yapılacak…
Elit Kadınlar ve Elit Erkekler kategorilerinde koşulacak yarışta Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcular start alacak. Dünya Şampiyonları Gaia Tormana ve Titouan Perrin-Ganier ve Avrupa Şampiyonu Ede-Karoly Molnar Sakarya’da.
TÜRK SPORCULAR KUPA İÇİN MÜCADELE EDECEK
Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Sakarya Bike Fest 26 Mayıs’ta son bulacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çekiliş ile Sakarya halkına 54 adet bisiklet hediye edilecek. Seremoni akabinde akrobasi şovları ile motosiklet gösterisi yapan Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat sahne alacak.
MTB Eliminator yarışlarında dünyanın en büyük yarışı Sakarya'nın kalbinde atacak. Festivalin en büyük organizasyon 26 Mayıs’ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. Nefes kesen rekabete sahne olacak MTB Dünya Kupası teknik becerinin üzerinde dayanıklılığı vurgulayan ve en uzun 24 saat sürede tamamlanan MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ile Sakarya, dünya MTB yıldızlarına ev sahipliği yapacak. 16.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alacak yarışın akabinde Dünya Kupası töreni kapanış seremonisi yapılacak. Festival, Birkan Polat şov ile tamamlanacak.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SPORCULAR SAKARYA’DA
26 Mayıs’ta gerçekleşecek yarışta 18 kadın ve 39 erkek olmak üzere 57 sporcu start alacak.
Elit Kadınlar
- Gaia Tormana İtalya
- Didi de Vries Hollanda
- Madison Boissiere Fransa
- Iara Caetano Leite Brezilya
- Line Mygdam Danimarka
- Coline Clauzure Fransa
- Aline Simoes de Almeida Brezilya
- Elodie Kuijper Hollanda
- Hannah Beck Almanya
- Merili Sirvel Arjantin
- Agnes Abrahamsson İsveç
- Eszter Bereczki Romanya
- Azize Beka Türkiye
- Marcela Lima Matos Brezilya
- Sevim Gerçek Türkiye
- Ekin Ereke Türkiye
- Emine Irmak Sezer Türkiye
- H. Buse Ertekin Türkiye
Elit Erkekler
- Lorenzo Serrez Fransa
- Edvin Lindh İsveç
- Theo Hauser Avusturya
- Titouan Perrin-Ganier Fransa
- Ede-Karoly Molnar Romanya
- Nils-Obed Riecker Almanya
- Lochlan Brown Yeni Zelanda
- Thibaut Kahlhove Fransa
- Jakob Klemenčič Slovenya
- Kirill Tarassov Estonya
- Felix Klausmann Almanya
- Eddy Steible Fransa
- Attila Gerely Macaristan
- Šimon Němec Çekya
- Yuta Matsumoto Japonya
- Jadiel Navedo Porto Riko
- Joosep Mesi Estonya
- Zinni Van Looy Almanya
- Emre Yuca Türkiye
- Okan Aydoğan Türkiye
- Ufuk Baki Taş Türkiye
- Süleyman Sefa Temel Türkiye
- Furkan Akçam Türkiye
- Ayberk Güngör Türkiye
- Burak Başer Türkiye
- Önder Demir Türkiye
- Yusuf Talha Yardımcı Türkiye
- İbrahim Gülmez Türkiye
- Veysel Gülmez Türkiye
- Deniz Örnek Türkiye
- Furkan Çamlıdere Türkiye
- Samet Baştatar Türkiye
- Çınar Serdaroğlu Türkiye
- Halil İbrahim Şekerci Türkiye
- Enes Yiğit Türkiye
- Emre Yavuz Türkiye
- Arda Topal Türkiye
- Alp Serdar Özsoy Türkiye
- Szakács Máté Romanya
Kaynak: Türkiye Gazetesi