Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları | Real Madrid ve Manchester City deplasmandan mutlu döndü
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur maçları bugün oynanan 2 karşılaşma ile başladı. Kopenhag'a konuk olan Manchester City ile Leipzig deplasmanına çıkan Real Madrid, geceyi avantajlı geçirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece 2 karşılaşma oynandı.
Galatasaray'ın olduğu A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Kopenhag, son 16 turunda evinde Manchester City'i konuk etti.
Danimarka'dan 3-1'lik sonuçla dönen İngiliz ekibi, rövanş öncesi avantajlı skor elde etti.
Manchester City'nin gollerini Foden, Bernardo Silva ve De Bruyne kaydederken, ev sahibi ekibin tek sayısı Mattsson'dan geldi.
REAL MADRİD TEK GOLLE GEÇTİ
Arda Güler'in yedek beklediği mücadelede Leipzig'i 1-0 deviren Real Madrid, Almanya'dan galibiyetle döndü.
İspanyol devinin golünü 48'de Brahim Diaz attı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e bu gece şans vermedi.
Türk yıldız oyuna girmesi durumunda ilk defa Devler Ligi'nde sahne alacaktı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi