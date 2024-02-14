Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları | Real Madrid ve Manchester City deplasmandan mutlu döndü

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Şubat 2024 01:05 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 01:05 - Güncelleme:

Real Madrid, Manchester City, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur maçları bugün oynanan 2 karşılaşma ile başladı. Kopenhag'a konuk olan Manchester City ile Leipzig deplasmanına çıkan Real Madrid, geceyi avantajlı geçirdi.