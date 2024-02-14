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    • Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları | Real Madrid ve Manchester City deplasmandan mutlu döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Şampiyonlar Ligi&#039;nde gecenin sonuçları | Real Madrid ve Manchester City deplasmandan mutlu döndü
    Real Madrid, Manchester City, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur maçları bugün oynanan 2 karşılaşma ile başladı. Kopenhag'a konuk olan Manchester City ile Leipzig deplasmanına çıkan Real Madrid, geceyi avantajlı geçirdi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece 2 karşılaşma oynandı.

    Galatasaray'ın olduğu A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Kopenhag, son 16 turunda evinde Manchester City'i konuk etti.

    Danimarka'dan 3-1'lik sonuçla dönen İngiliz ekibi, rövanş öncesi avantajlı skor elde etti.

    Manchester City'nin gollerini Foden, Bernardo Silva ve De Bruyne kaydederken, ev sahibi ekibin tek sayısı Mattsson'dan geldi.

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları | Real Madrid ve Manchester City deplasmandan mutlu döndü

    REAL MADRİD TEK GOLLE GEÇTİ

    Arda Güler'in yedek beklediği mücadelede Leipzig'i 1-0 deviren Real Madrid, Almanya'dan galibiyetle döndü.

    İspanyol devinin golünü 48'de Brahim Diaz attı.

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e bu gece şans vermedi.

    Türk yıldız oyuna girmesi durumunda ilk defa Devler Ligi'nde sahne alacaktı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Real MadridManchester City
    Haberler > Spor > Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları | Real Madrid ve Manchester City deplasmandan mutlu döndü
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