Süper Lig'in yıldızı futbolu bırakıyor! Taraftarlar 1 sene daha kalmasını istemişti

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda aktif futbol hayatına son vereceği konuşuluyor. Yıldız oyuncunun 1 yıl daha devam et baskına olumsuz yaklaştığı öğrenildi.

Galatasaray'ın son haftalardaki formda oyuncusu Dries Mertens, sezon sonunda emekli olmayı planlıyor.

Ailesine zaman ayırmak isteyen 37 yaşındaki yıldızın İstanbul'u çok sevmesine rağmen kramponlarını asacağı belirtildi.

Geçen sezon Napoli'den bedelsiz olarak gelen Belçikalı yıldız, ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçmişti.

MERTENS OKAN BURUK'UN EKİBİNDE OLACAK MI?

Okan Buruk'un ekibinde olmayacağını Gol Var Mı sitesinde açıklayan Mertens, Bu yıl Galatasaray'daki son sezonum olacak. İstanbul'da yaşamayı çok seviyorum. O yüzden net bir karar vermedim. İstanbul'da yaşamayı sürdürebilirim." ifadelerini kullandı.

Son oynanan Başakşehir maçında takımının ikinci golünü ceza sahası dışından yaptığı şutla kaydeden Mertens, performansıyla göz doldurmuştu.

Şu ana kadar 34 resmi maça çıkan Belçikalı oyuncu, 6 gol ve asist katkısında bulundu.