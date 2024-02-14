İsrail'in kabusu Yahya Sinvar'ın Gazze tünellerinde görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'de katliamı meşru göstermeye çalışan İsrail'den Hamas'ın tünellerine ilişkin yeni bir iddia geldi. İsrail, tünellerde 'İsrail'in korkulu rüyası' olarak tanınan Hamas lideri Yahya Sinvar'a ait görüntüleri paylaştı.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliama devam ediyor. Gazze'de ateşkesi reddeden İsrail, binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı başlattı. 4 ayın geride kaldığı Gazze'de katliam için Hamas'ın tünellerini bahane eden İsrail, dikkat çeken bir video paylaştı.

İSRAİL'DEN TÜNEL İDDİASI

İsrail Hamas'ın Gazze'deki liderinin tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. İsrail tarafından yayımlanan videoda Sinvar ve ailesi olduğu ileri sürülen kişilerin Gazze'deki yer altı tünellerinde ilerlediği görülüyor.

GÖRÜNTÜ 10 EKİM'DE KAYDEDİLDİ

İsrail, videonun Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci kenti güneydeki Han Yunus'ta çekildiğini iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısında paylaştıkları videonun 10 Ekim'de kaydedildiğini öne sürdü.

İSRAİL'İN KABUSU YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, 1962 senesinde Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta dünyaya geldi. Memleketinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. İlk kez 1982 senesinde hapse giren Sinvar, ikinci kez 1988 senesinde tutuklanarak aralıksız 22 sene İsrail zindanlarında mahpus kaldı. Sinvar, 2011 senesinde İsrailli asker Gilad Şalit'e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esirden biriydi.



Filistin'deki direniş hareketinin en önemli isimleri arasında yer alan Yahya Sinvar, gerek siyasi gerekse askeri kişiliğiyle ve özellikle de Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlayan isim olarak ön plana çıktı. 2017 senesinde Gazze'deki Hamas yönetimi liderliğine örgütün askeri kanat komutanlarından Yahya Sinvar seçildi. Gazze'deki Hamas hükûmetin başbakanlığını da yapacak olan Sinvar, İsmail Haniye'den bu görevi devraldı.