Transfer dönemi erken başladı! Süper Lig ekibi Melih İbrahimoğlu için harekete geçti

Galatasaray'da gidecekler belli oldu! Yıldız golcünün yeni durağı Brezilya olacak

Galatasaray'da gidecekler belli oldu! Yıldız golcünün yeni durağı Brezilya olacak

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakın takibe aldığı Melih İbrahimoğlu için nabız yokladı.

ÖZEL HABER - FERHAT KIZILTAŞ Arnavutluk ekiplerinden Egnatia forması giyen Melih İbrahimoğlu için Konyaspor devreye girdi.

Futbol hayatına Avusturya'da başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Belçika'dan Mechelen ve Avusturya'dan Rapid Wien'in de ilgi gösterdiği öne sürülen Melih için Konyaspor'dan Ali Çamdalı'nın Arnavutluk'a gidip maç izlediği ortaya çıktı.

KONYASPOR YERİNDE İZLEDİ

Yeşil beyazlı ekipte sportif direktör olarak çalışan Çamdalı, teknik direktör Fahrudin Omerovic'in ayrılığı sonrası 4 haftalığına teknik direktör olarak göreve başladı.

Ümit Milli takım forması da giyen Melih İbrahimoğlu, Tolunay Kafkas döneminde 1 defa forma giydi.

Kosova ile 17 Kasım 2020'de oynanan maçta süre alan genç oyuncu, 20 dakika süre almıştı.

Egnatia ile bu sezon 20 resmi maça çıkan Melih, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.