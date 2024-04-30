Panathinaikos'tan Fatih Terim açıklaması! Başkan Giannis Alafouzos son noktayı koydu

Yunanistan ekiiplerinden Panathinaikos, Türk teknik direktörü Fatih Terim'in sezon sonunda görevi bırakacağı şeklinde çıkan haberlere açıklık getirdi.

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un sezon sonunda Fatih Terim ile yollarını ayıracağı şeklinde çıkan haberler gündemi sallamıştı.

Atina temsilcinin başkanı Giannis Alafouzos, Terim'den memnun olduğunu belirterek çıkan haberleri yalanladı.

Kulüp kaynaklarından verilen habere göre; Alafouzos'un konuyla ilgili net bir tavrı olduğu ve Fatih Terim ile yaptığı görüşmede, uzun süre kendisiyle çalışmak istediğini ve kulübün birçok farklı alanda yapacağı yenilikte fikirlerine ihtiyacının olduğunu anlattığı öğrenildi.