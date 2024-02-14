Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Evlilik kredisinde yaş sınırı ve limit belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Evlilik kredisinde yaş sınırı ve limit belli oldu

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Aile kuracak gençlerin ilk evlilikleri için verilecek 150 bin liralık kredide şartlar netleşti. Başvurular 15 Şubat’ta başlayacak. Öncelik deprem bölgesi olurken, 5 pilot il belirlendi. 18-29 yaş grubuna verilecek kredide gençlerin toplam geliri, brüt 2 asgari ücreti geçmeyecek.

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandıklarını; ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esneterek, farklı tuttuklarını söyledi.

    Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Göktaş “İlk etapta Adıyaman, Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki gençlerimizin başvuruları alınacak. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştırılacak. Gençlerimizin 15 Şubat itibarıyla 18-29 yaş arasında; yani 30 yaşından gün almamış olması şartı var. Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor” dedi.

    MÜRACAAT BAKANLIĞIN SİTESİNE

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başvuruların yarın başlayacağına yönelik açıklamasının hatırlatması üzerine Göktaş, başvuruların söz konusu tarih itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını belirtti.

    Bakan Göktaş şunları söyledi:

    "Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkânı sunacağız. Başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmî nikâh gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Evlilik kredisinde yaş sınırı ve limit belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yapay zekâ, blokchain ve web 3.0... Akbank’tan teknolojiye 1,3 milyar dolarlık yatırım - EkonomiYapay zekâ, blokchain ve web 3.0... Akbank’tan teknolojiye 1,3 milyar dolarlık yatırım'Polat' Avrupa’da yatırım avında! Hedefinde 6 ülke var - Ekonomi'Polat' Avrupa’da yatırım avında! Hedefinde 6 ülke varLimak halka arza çimentoyla başlıyor! Üç gün talep toplanacak - EkonomiLimak halka arza çimentoyla başlıyor! Üç gün talep toplanacak“Tasarruf farkındalığı erken BES ile güçlendi” - Ekonomi“Tasarruf farkındalığı erken BES ile güçlendi”Altın ve Bitcoin, beklenti üstü ABD enflasyonuyla sert düştü - EkonomiAltın ve Bitcoin kan kaybediyorAkbank'tan ekonomi yönetimine tam destek - EkonomiAkbank'tan ekonomi yönetimine tam destekPiyasalarda hareketli gün: Borsa zirveden döndü, altın iki ayın dibinde - EkonomiBorsa zirveden döndü, altın iki ayın dibindeDubai’de Erdoğan rüzgarı: BAE’nin dev şirketleriyle görüştü! Hedef 50 milyar dolar - EkonomiBAE’nin dev şirketleriyle görüştü! Hedef 50 milyar dolarBİM’de dev indirim bugün başlıyor! Tuvalet kağıdı, deterjan, Ayçiçek yağı, peynir… Fiyatlar yarı yarıya düştü, işte BİM indirimli ürün listesi - EkonomiBİM’de dev indirim bugün başlıyor! Tuvalet kağıdı, deterjan, Ayçiçek yağı, peynir… Fiyatlar yarı yarıya düştü, işte BİM indirimli ürün listesiPiyasalar merakla bekliyordu, ABD'de enflasyon yüzde 2,9'luk beklentileri aştı! Dolar, altın ve Bitcoin hareketlendi - EkonomiABD'de TÜFE beklentileri aştı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...