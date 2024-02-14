Evlilik kredisinde yaş sınırı ve limit belli oldu

Aile kuracak gençlerin ilk evlilikleri için verilecek 150 bin liralık kredide şartlar netleşti. Başvurular 15 Şubat’ta başlayacak. Öncelik deprem bölgesi olurken, 5 pilot il belirlendi. 18-29 yaş grubuna verilecek kredide gençlerin toplam geliri, brüt 2 asgari ücreti geçmeyecek.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandıklarını; ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esneterek, farklı tuttuklarını söyledi.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Göktaş “İlk etapta Adıyaman, Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki gençlerimizin başvuruları alınacak. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştırılacak. Gençlerimizin 15 Şubat itibarıyla 18-29 yaş arasında; yani 30 yaşından gün almamış olması şartı var. Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor” dedi.

MÜRACAAT BAKANLIĞIN SİTESİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başvuruların yarın başlayacağına yönelik açıklamasının hatırlatması üzerine Göktaş, başvuruların söz konusu tarih itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını belirtti.

Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkânı sunacağız. Başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmî nikâh gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız."