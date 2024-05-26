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Şampiyonluk maçına dakikalar kala... Galatasaray'a kötü haber: Victor Nelsson...

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Şampiyonluk maçına dakikalar kala... Galatasaray&#039;a kötü haber: Victor Nelsson...

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, maça saatler kala Victor Nelsson'dan sarı kırmızılılılara kötü haber geldi.

NTV Spor'un haberine göre, Nelsson'un hafif bir sakatlığının bulunduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Victor Nelsson'un oynanaması durumunda, savunmanın göbeğinde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davynson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.

MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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