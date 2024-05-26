Şampiyonluk düğümü son haftada çözülecek! Fenerbahçe’nin gözü İstanbul maçında sahada, kulağı Konya’da

Lider Galatasaray’a şampiyonluk için Konya’da alacağı 1 puan yetiyor. 3 puan gerideki Fenerbahçe’nin gözü İstanbul maçında sahada, kulağı Konya’da olacak…

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu, unutulmaz bir finalle noktalanacak. Sezon başından beri şampiyonluk için at başı yarışan Galatasaray ile Fenerbahçe’den hangisi ipi en önde göğüsleyecek? Ligde 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’a, Konya deplasmanında alacağı 1 puan mutlu son için yetiyor. Rakibinden 3 puan geride olan Fenerbahçe ise evinde haftalar önce küme düşen İstanbulspor’u ağırlayacak. Önceki hafta deplasmanda derbiyi kazanarak ikili averajda üstünlüğü eline geçiren Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için maçını kazanması, Galatasaray’ın da mağlup olması gerekiyor.

BİR TAKIM DAHA DÜŞECEK

Ligin dibi de ateş hattı. Takımlar ince ince puan ve averaj hesaplamaları yapıyor. İstanbulspor ve Karagümrük’ün ardından Pendikspor da düştü. Ateş hattında Pendikspor-Gaziantep FK, Hatayspor-Ç. Rizespor, Ankaragücü-Trabzonspor maçları oynanacak. 41 puanlı Gaziantep ve Konya, 40 puanlı Ankaragücü ve 39 puanlı Hatay lige tutunmaya çalışacak. Bu takımlar 41 puanda buluşursa dörtlü averajda Gaziantep düşüyor. Konya, Hatay ve Gaziantep arasındaki puan eşitliği hâlinde de Gaziantep düşecek. Konya, Hatay, Ankaragücü arasındaki eşitlik durumunda ise düşen takım Ankaragücü olacak.

ASIL KUTLAMA BUGÜN KONYA’DA

İlk sandıktan itibaren Süheyl Batum’a fark atmaya başlayan Özbek 14. sandıkta başkanlığı garantiledi. Cimbom’un 36. başkanı bugün Konya maçında şampiyonluk turu atacaklarını söyledi.

HEM SEÇİM HEM KONYA

Galatasaray’da dün hem şampiyonluk havası hem de seçim telaşı vardı. Sarı kırmızılı kulüp üyeleri, Dursun Özbek ve Süheyl Batum’un yarıştığı seçim için sandık başına gitti. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen seçimde bir yandan oylar verilmeye başlandı bir yandan da bugünkü Konya maçı ve şampiyonluk konuşuldu. Sabah 10.00’da başlayan seçimde oy verme işlemi 15.00’te sona erdi. Genel kurulda 4.143 oy kullanıldı. Özbek ilk sandıktan itibaren rakibine fark atmaya başladı. 14. sandık sonuçlarıyla 36. başkanlığı garantileyen Dursun Özbek toplamda 3343 oy aldı ve ezici bir çoğunlukla zafere ulaştı.

BİLEĞİMİZ BÜKÜLMEZ

G.Saray’ın tarihin en çok oy alan başkanı unvanını da elde eden Özbek üyelere teşekkür ederken, “Yarın (bugün) çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Çünkü 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız” derken, “Çok güzel bir seçimdi. Camiayı mutlu eden bir oy oranı oldu. İnşallah bu sevgi iklimi devam eder. Böyle devam ederse Galatasaray’ın bileğini kimse bükemez. Söz veriyorum, eskisinden daha çok hizmet edeceğiz” dedi. Özbek’i tebrik eden Batum da, “Hiçbir başka kurumun başaramayacağı bir seçim yaptık. Seçimin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu” sözlerini kullandı.

SEÇİMDEN YANSIYANLAR

- Dursun Özbek kulüp tarihinde üç bin oyu geçen ilk başkan oldu.

- 20 sandıkta oy kullanıldı. Özbek hepsinden birinci çıkmayı başardı.

- Dünkü sonuçla birlikte Dursun başkan G.Saray’da üçüncü dönemini yaşayacak.

- Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dursun Özbek’i tebrik etti

- 14 sandık sonunda Özbek 2 bin 173, Batum 672 oya ulaştı ve sonuç netleşti.

- Üyeler Özbek için kırmızı, Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

- Seçim sonucu belli olduğunda futbolcular Konya’daydı ve haberi burada aldı.

KARTAL, OYUNCULARINA “BENİM GÖZÜMDE ŞAMPİYONSUNUZ” DEDİ

İstanbulspor’u yenerek ligin son maçında üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyleyen Kartal “Bakarsınız uzaklardan bir müjde gelir” dedi.

GURUR DUYUYORUM

Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray’ı deplasmanda yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Samandıra’da oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Derbiyi kazanarak Türkiye’nin en büyük takımının Fenerbahçe olduğunu herkese gösterdiklerini söyleyen Kartal “Benim gözümde şampiyonsunuz. Çok büyük haksızlıklara uğramamıza rağmen bu kadar puan topladık ve hâlâ yarışın içindeyiz. Sonu ne olursa olsun hepinizle gurur duyuyorum” dedi.

MERT HAKAN'A İNDİRİM

İstanbulspor maçında üzerlerine düşen görevi yapıp galip gelmeleri gerektiğini söyleyen Kartal “Biz kazanalım, bakarsınız uzaklardan, Konya’dan bir müjde gelir. Bu ligi başımız dik bitireceğiz” ifadelerini kullandı. Kaptanlar Edin Dzeko ile Mert Hakan da “Galatasaray’ı yenerek kimin büyük olduğunu gösterdik. Taraftarımıza galibiyet hediye edeceğiz” diye konuştu. Öte yandan Tahkim Kurulu derbideki olaylar sebebiyle beş maç ceza alan Mert Hakın’ın cezasını dört maça indirdi. > M. Emin Uluç