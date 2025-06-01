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Samsun’dan ilk bomba! Avrupa için transfer harekatı başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Samsun’dan ilk bomba! Avrupa için transfer harekatı başladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor, Avrupa Ligi öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Karadeniz ekibi, Arnavut stoper Enea Mihaj’la el sıkıştı. 26 yaşındaki savunmacı imza için Samsun’a geliyor.

Sezonun flaş takımlarından Samsunspor, önümüzdeki sezonun adımlarını şimdiden atmaya başladı. Ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil etmeye hazırlanan Karadeniz ekibi, transferde sessiz sedasız harekete geçti. Başkan Yüksel Yıldırım, önümüzdeki sezon daha da iyi bir Samsunspor izleteceklerini ve Avrupa kupalarına her sene katılmak istediklerini ifade etmişti. Kırmızı beyazlılar Arnavut Millî Takımı’nın 26 yaşındaki tecrübeli stoperi Enea Mihaj ile prensip anlaşmasına vardı.

Samsun’dan ilk bomba! Avrupa için transfer harekatı başladı - 1. Resim

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Millî oyuncunun, önümüzdeki hafta içinde imza için Samsun’a davet edildiği öğrenildi. Portekiz ekibi Famalicao’da forma giyen Mihaj, hızı ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan bir isim. 1,86 metrelik oyuncu bu sezon 29 karşılaşmada forma giyerken bir asist yaptı. 29 maça da ilk 11’de çıkan Mihaj, sezonda toplam sekiz sarı kart gördü. Hava toplarındaki başarısı ve fizik gücüyle dikkat çeken oyuncunun transferine, teknik direktör Thomas Reis’in de onay verdiği öğrenildi. 

Samsun’dan ilk bomba! Avrupa için transfer harekatı başladı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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