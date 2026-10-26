Samsunspor tarihi tersten yazdı: Nenad Bjelica da çare olamadı

Thorsten Fink'le yollarını ayrılması sonrası Nenad Bjelica'nın göreve getirildiği Samsunspor, Süper Lig'de üst üste 7'nci yenilgisini alarak, "kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi" rekorunu kırdı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine "dur" diyemiyor. Karadeniz ekibi, ilk 2 haftada alınan 4 puanın ardından puana hasret kaldı. Ligin 9'uncu haftası geride kalırken, üst üste 7'nci mağlubiyetini alan kırmızı-beyazlılara yeni teknik direktör Nenad Bjelica da çare olamadı. Samsun temsilcisi, Bjelica ile çıktığı son 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Samsunspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstanbul'da Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Sezona Göztepe beraberliği ve Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, bu karşılaşmaların ardından Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ye 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1 ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti.

Kırmızı-beyazlı takım, Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından 1998, 2006, 2023 ve 2026 yıllarında egale ettiği en uzun üst üste mağlubiyet serilerini geride bırakarak 7 mağlubiyetle rekor kırmış oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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