Samsunspor tarihi tersten yazdı: Nenad Bjelica da çare olamadı
Thorsten Fink'le yollarını ayrılması sonrası Nenad Bjelica'nın göreve getirildiği Samsunspor, Süper Lig'de üst üste 7'nci yenilgisini alarak, "kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi" rekorunu kırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine "dur" diyemiyor. Karadeniz ekibi, ilk 2 haftada alınan 4 puanın ardından puana hasret kaldı. Ligin 9'uncu haftası geride kalırken, üst üste 7'nci mağlubiyetini alan kırmızı-beyazlılara yeni teknik direktör Nenad Bjelica da çare olamadı. Samsun temsilcisi, Bjelica ile çıktığı son 2 karşılaşmayı da kaybetti.
Sezona Göztepe beraberliği ve Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, bu karşılaşmaların ardından Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ye 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1 ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti.
Kırmızı-beyazlı takım, Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından 1998, 2006, 2023 ve 2026 yıllarında egale ettiği en uzun üst üste mağlubiyet serilerini geride bırakarak 7 mağlubiyetle rekor kırmış oldu.