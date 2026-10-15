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Samsunspor, Nenad Bjelica'yı açıkladı: Sözleşme süresi belli oldu

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Samsunspor, Nenad Bjelica'yı açıkladı: Sözleşme süresi belli oldu
Başlık ResmiSamsunspor, Nenad Bjelica'yı açıkladı: Sözleşme süresi belli oldu

Süper Lig'de mücadele eden Samsunspor, Thorsten Fink yerine teknik direktörlük görevi için Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Samsunspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile 2026–2027 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Bjelica ile birlikte Futbol Direktörü Fuat Çapa katıldı.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor’da görev yapan Nenad Bjelica, bordo-mavililerin başında çıktığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak maç başına 1,5 puan ortalaması tutturdu.
Başlık Resmi2023-2024 sezonunda Trabzonspor’da görev yapan Nenad Bjelica, bordo-mavililerin başında çıktığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak maç başına 1,5 puan ortalaması tutturdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Nenad Bjelica ve yardımcıları Leo Sovina, Danijel Jumic, Nino Bule ve Luka Bjelica göreve başladı. A Takımımızda 2026-27 sezonu sonuna kadar görev yapacak olan Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica ve ekibine 'hoş geldiniz' diyor, kulübümüz çatısı altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" denildi.

BJELICA'NIN KARİYERİ

Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan 55 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde sırasıyla FC Lustenau, WAC - St. Andra, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan, Dinamo Zagreb, Trabzonspor ve Union Berlin'i çalıştırdı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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