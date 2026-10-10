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CANLI | Karadeniz derbisinde ilk 11'ler belli oldu: Trabzonspor, Samsun deplasmanında galibiyet peşinde

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CANLI | Karadeniz derbisinde ilk 11'ler belli oldu: Trabzonspor, Samsun deplasmanında galibiyet peşinde
Başlık ResmiCANLI | Karadeniz derbisinde ilk 11ler belli oldu: Trabzonspor, Samsun deplasmanında galibiyet peşinde

Süper Lig’in 7. haftasındaki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İki takımın da 3 puan hedeflediği mücadele öncesinde ilk 11’ler belli oldu.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor’a konuk oluyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda bugün saat 16.00’da başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Gustavo Fernandes Correia görev yapacak.

CANLI | Karadeniz derbisinde ilk 11'ler belli oldu: Trabzonspor, Samsun deplasmanında galibiyet peşinde
Başlık ResmiCANLI | Karadeniz derbisinde ilk 11'ler belli oldu: Trabzonspor, Samsun deplasmanında galibiyet peşinde

HEDEF ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Ligin ilk 6 haftasında 10 puan toplayarak 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 4 puanla 16. basamakta bulunan Samsunspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederek milli maç arasına moralli giren Trabzonspor, Karadeniz derbisinde de kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki lig galibiyeti elde etmek istiyor.

CANLI | Karadeniz derbisinde ilk 11ler belli oldu: Trabzonspor, Samsun deplasmanında galibiyet peşinde
Başlık ResmiCANLI | Karadeniz derbisinde ilk 11ler belli oldu: Trabzonspor, Samsun deplasmanında galibiyet peşinde

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Sekongo, Coulibaly, Emre, Bayo.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino Dju.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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