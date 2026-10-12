Süper Lig'de ayrılık: 5'te 0'ın faturası Alman hocaya kesildi

Süper Lig'in ilk 7 haftasında sadece bir galibiyet alan ve 4 puanla 16'ncı sırada yer alan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı. Son maçında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, üst üste 5 mağlubiyet aldı.

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink dönemi sona erdi. Karadeniz temsilcisinde art arda alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adamla yolların ayrılması kararı alındı.

Thorsten Fink, Samsunspor'un başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

7 HAFTADA TEK GALİBİYET

Ligde üst üste 5 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, bu sezon geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak sadece 4 puan toplayabildi.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

THORSTEN FINK'İN KARİYERİ

58 yaşındaki Alman çalıştırıcı, Şubat 2026'da Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor'un başına geçmişti. Samsunspor'da yaklaşık 8 ay görev yapan Fink, daha önce Basel, Hamburg, Austria Wien, Vissel Kobe ve Genk gibi takımları çalıştırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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