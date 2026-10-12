Süper Lig'de ayrılık: 5'te 0'ın faturası Alman hocaya kesildi
Süper Lig'in ilk 7 haftasında sadece bir galibiyet alan ve 4 puanla 16'ncı sırada yer alan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı. Son maçında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, üst üste 5 mağlubiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink dönemi sona erdi. Karadeniz temsilcisinde art arda alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adamla yolların ayrılması kararı alındı.
7 HAFTADA TEK GALİBİYET
Ligde üst üste 5 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, bu sezon geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak sadece 4 puan toplayabildi.
THORSTEN FINK'İN KARİYERİ
58 yaşındaki Alman çalıştırıcı, Şubat 2026'da Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor'un başına geçmişti. Samsunspor'da yaklaşık 8 ay görev yapan Fink, daha önce Basel, Hamburg, Austria Wien, Vissel Kobe ve Genk gibi takımları çalıştırdı.