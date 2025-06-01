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Samsunspor'dan coşkulu kutlama! Avrupa bileti Karadeniz'e havası yaşattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Samsunspor&#039;dan coşkulu kutlama! Avrupa bileti Karadeniz&#039;e havası yaşattı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsunspor, Kayserispor galibiyetiyle sezonu 3. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, maç sonrası saha içinde adeta bayram havası yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı. Bitiş düdüğüyle birlikte kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, taraftarlarıyla birlikte unutulmaz bir sevinç yaşadı.

Samsunspor'dan coşkulu kutlama! Avrupa bileti Karadeniz'e havası yaşattı - 1. Resim

Maçın ardından sahada adeta bir şölen havası esti. Futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarla paylaşmak için tribünlere koştu. Meşaleler yakıldı, tezahüratlar yükseldi. Statta lazer ve havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Futbolcular tezahüratlar eşliğinde omuz omuza kutlama yaptı.

Samsunspor'dan coşkulu kutlama! Avrupa bileti Karadeniz'e havası yaşattı - 2. Resim

Bu sezon sergiledikleri başarılı performansla Avrupa kupalarında lig etabına kalmayı garantileyen Samsunspor'un bu başarısı, camiada büyük sevinçle karşılandı. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım da sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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