Şenol Güneş, Kim Min Jae'nin hocası oluyor! Korece bile öğrenmeye başladılar

Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alan Şenol Güneş'in adı Kim Min Jae'li, Heung-min Son'lu Güney Kore ile anılıyor...

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde dramatik Lugano yenilgisinin ardından Şenol Güneş'le karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmıştı. 6 Ekim 2023'te görevinden ayrılan deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayımlamış "Bu zor dönemde ayrılmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm.

KAOS ÇIKARMAK BEŞİKTAŞ'A YARAR SAĞLAMAZ

Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli. Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var. Bir aile olan Beşiktaş tekrar başarılı olacaktır. Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa çıkarmak Beşiktaş'a yarar sağlamaz" açıklamasını yapmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ GÜNEY KORE MİLLİ TAKIMI'NIN HOCASI OLMAK İSTİYOR

Yaklaşık 4.5 aydır boşta olan 71 yaşındaki teknik adamın teknik direktörlük yapmak istediği takım ortaya çıktı. Şenol Güneş'in kurmaylarının Güney Kore'nin devlet televizyonu KBS ile iletişime geçip milli takımda görev almak istediğini ilettiği ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI KORECE ÖĞRENİYOR

KBS'nin haberine göre; Güney Kore Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlük koltuğu için teklif götürmesi halinde Şenol Güneş'in bunu kabul edeceği vurgulandı. Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek'in Korece öğrenmeye başladığı ifade edildi. Ancak Alman futbol adamı Jürgen Klinsmann'la yolları ayıran Uzak Doğu ülkesinin yerli teknik adam arayışı içinde olduğu duyuruldu. Güney Kore Futbol Federasyonu Alman teknik direktöre 5 milyon euro tazminat ödedi.

HONG MYUNG - HWANG SUN - KİM HAK ADAYLAR

KFA Milli Takımlar Komitesi'nin yeni başkanı Chung Hae-sung, Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki teknik direktörünü seçme sürecini başlatmak üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. Önümüzdeki ay Tayland'la oynanacak Dünya Kupası Eleme maçları nedeniyle yerli bir teknik adamın takımın başına getirilmesi kuvvetle muhtemel. Şu anda Ulsan HD FC Teknik Direktörü Hong Myung-bo, Erkek Olimpiyat Takımı Teknik Direktörü Hwang Sun-hong ve Jeju United teknik patronu Kim Hak-bum favoriler arasında.

ŞENOL GÜNEŞ KİM MİN JAE VE MİN SON'UN HOCASI OLACAK

Tecrübeli hoca, 8 Ocak 2007'de Güney Kore ekibi FC Seoul'un başına geçmiş, 25 Kasım 2009'da görevinden ayrılmıştı. 124 maçta takımın başında yer alan Güneş, 1.73 puan ortalaması tutturmuştu. Güney Kore Milli Takımı'nın toplam piyasa değeri ise 193 milyon euro. Güney Kore Milli Takımı'nın en değeri futbolcuları 60 milyon euro'yla Kim Min Jae, 50 milyon euro, Heung-min Son ve 22 milyon euro Hee Hwang.