Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Bize karşı organizasyon yapanların, hakkımızı yiyenlerin, Beşiktaş’ı durdurmaya çalışanların hâli ortada. Bu yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun” dedi.

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Beşiktaş’ta olağan idari ve malî genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Serdal Adalı, yaptığı konuşmada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanması hakkında çarpıcı sözler kullandı.

MHK’daki çarpık yapılanmayla en büyük mücadeleyi Beşiktaş’ın verdiğini söyleyen Adalı, “Onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen kulüp Beşiktaş oldu. Tarih Beşiktaş’ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş’a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş’ın hakkını yemenin, Beşiktaş’ı durdurmaya çalışmanın sonucunu herkes gördü. Bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz” dedi.

ŞAMPİYONLUK İŞARETLERİ

UEFA Avrupa Ligi’ne muhteşem bir başlangıç yaptıklarını, ligde de şu anda lider olmaları gerektiğini söyleyen Adalı, “Verdikleri kararlarla lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz. Beşiktaş bu futbolla hak ettiği yerde olacak ve liderlik koltuğuna oturacak. Beşiktaş, bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. Ligin en iyi takımını kurarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum... Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görüyorum. Bunlar Beşiktaş’ın güzel günler göreceğinin işaretidir” ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, Türk futbolundaki depremi yorumladı: Beşiktaş ağır taştır

SALONDA GERGİNLİK: BORÇ 27 MİLYAR LİRA

Beşiktaş’ın güncel borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı. Öte yandan eski başkan adayı Hürser Tekinoktay, Kazım Yiğit Yurteri ve Akın Çıtak sert eleştirileri ve hakaret iddiaları nedeniyle Beşiktaş Kongre Üyeliğinden ihraç edildi. Karara itiraz edilmesi sebebiyle salonda bir süre gerginlik yaşandı.

SEÇİM GÜNÜ: SERDAL ADALI TEK ADAY

Beşiktaş’ta dün yapılan idari ve malî genel kurul toplantısının ardından bugün seçim yapılacak. Başkan Serdal Adalı’nın yönetim kurulunu yenilemek için olağanüstü seçim kararı almasının ardından tek başına gireceği genel kurul toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak ve saat 10.00’da başlayacak.

YÜKSELEN DEĞER OLAITAN

Beşiktaş’ın geçen sezon devre arasında Göztepe’den kadrosuna kattığı Junior Olaitan değerini katlamaya devam ediyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan oyuncunun siyah beyazlılara geldiği dönemde değeri 1,5 milyon avroydu. Ortaya koyduğu futbolun yanında, yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çeken Beninli orta sahanın değeri 12 milyon avroya yükseldi.

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