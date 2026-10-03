Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da kafe açıyor: İsmi resmen duyuruldu

Beşiktaş, sportif faaliyetlerin yanı sıra kulübün gelir kaynaklarını çeşitlendirecek ticari projelerine bir yenisini ekliyor. Daha önce Galatasaray’ın da gündeme getirdiği kafe projesinin ardından siyah-beyazlı kulüp, yiyecek ve içecek sektörüne kendi markasıyla adım atmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen faaliyet sunumları sırasında yeni projeye ilişkin detaylar kongre üyeleriyle paylaşıldı. Kulübün resmi iletişim kanallarından henüz ayrı bir duyuru yapılmadan önce, proje salon ekranlarında gösterildi.

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YENİ MARKANIN ADI: 1903 COFFEE CO.

Genel kurulda yapılan sunumda, Beşiktaş’ın hayata geçirmeyi planladığı kafe markasının ismi de açıklandı. Kulübün kuruluş yılı olan 1903’ten esinlenilen markanın "1903 Coffee Co." adını taşıyacağı belirtildi.

Projeyle birlikte siyah-beyazlı kulübün taraftarlarıyla sosyal yaşamda daha güçlü bir bağ kurması ve aynı zamanda kulübe sürdürülebilir bir ticari gelir modeli oluşturması hedefleniyor.

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GALATASARAY DA KAFE PROJESİ DUYURMUŞTU

Türk futbolunun iki büyük kulübü son dönemde taraftar markasını sosyal hayata ve ticari alanlara taşıyacak projelerle de gündeme geliyor. Galatasaray, daha önce taraftarların kullanımına yönelik kafe projesi olan '"Caffe Il Gala"yı hayata geçireceğini açıklamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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