Beşiktaş'ta mali tablo açıklandı: Borçta yüzde 17'lik dev artış var!

Beşiktaş Kulübü'nün borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 TL olarak açıklandı. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk "Varlıklarımızın yükümlülüklerimizi karşılama oranı neredeyse birebir" dedi.

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Beşiktaş'ın Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda gerçekleştirilen 2026 Yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali taboya dair kulüp üyelerini bilgilendirdi.

31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş'ın borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 TL olduğunu dile getiren Özgür Şentürk, kulübün toplam yükümlülüklerindeki artışa dikkat çekti.

Beşiktaş Kulübü 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı

Siyah-beyazlı yönetici, "Toplam yükümlülüklerimiz 23,5 milyar TL'den 27,5 milyar TL'ye yükseldi. Burada yüzde 17 artış var. Enflasyon muhasebesine göre enflasyon üzerinde bir artış. Öz kaynaklarımız 923 milyon TL. Varlıklarımızın yükümlülüklerimizi karşılama oranı neredeyse birebir. Euro bazında yükümlülüklerimiz 518 milyon euro. Geçen yıl 401 milyon euroydu. Varlıklarımız da 433 milyon euro iken 535 milyon euroya çıktı" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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