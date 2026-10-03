Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağan mali ve idari genel kurulda hakem kararları ve MHK'ye yönelik sert mesajlar verdi. Adalı, "Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu" derken, siyah-beyazlıların kadro yapılanması ve mali durumuyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Adalı, özellikle Alanyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında yaşanan hakem kararlarına tepki gösterirken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üzerinden Türk futbolundaki hakem yönetimine ilişkin sert ifadeler kullandı.

Serdal Adalı'dan gündemi sarsacak sözler: Beşiktaş'ın hakkını yemenin bedeli oldu

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Sezonun Avrupa Ligi'nde muhteşem bir başlangıç yaptığını belirten Serdal Adalı, ligde ise hakem kararları nedeniyle liderlik koltuğunda yer alamadıklarını söyledi. Adalı, "UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarındaki hakem kararlarına dikkat çeken Adalı, "Alanyaspor ve Amed maçlarında hakem kararlarını gördük. Verdikleri kararlarla lider olmamamıza sebep olanların, şu an nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın sahadaki performansına da vurgu yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Beşiktaş bu futbolla hak ettiği yerde olacak ve liderlik koltuğuna oturacak!" şeklinde konuştu.

Serdal Adalı'dan gündemi sarsacak sözler: Beşiktaş'ın hakkını yemenin bedeli oldu

MHK VE FERHAT GÜNDOĞDU SÖZLERİ

Adalı, göreve geldikleri günden bu yana MHK'ye yönelik eleştirilerde bulunan tarafın Beşiktaş olduğunu savundu. Ferhat Gündoğdu'nun görev yaptığı döneme ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanan Adalı, "Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden bizdik! Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik! Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı!" dedi.

Beşiktaş Başkanı, "Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu!" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin Türk futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olması gerektiğini belirten Adalı, "Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun." diye konuştu. Adalı ayrıca Beşiktaş'ın ayrıcalık değil adalet istediğini vurgulayarak, "Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz! Sahada hak edenin kazanmasını istiyoruz. Adalet olduğunda, Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'dan gündemi sarsacak sözler: Beşiktaş'ın hakkını yemenin bedeli oldu

BEŞİKTAŞ'TAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Konuşmasının devamında takımın performansına ve camiadaki şampiyonluk beklentisine değinen Adalı, Beşiktaş'ın ligin en iyi futbolunu oynayan takım olduğunu savundu. Adalı, "Beşiktaş, bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. Ligin en iyi takımını kurarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz." dedi.

Siyah-beyazlı taraftarların takımın şampiyonluk mücadelesine olan inancına da değinen Adalı, "Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum... Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görüyorum. Bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin işaretidir." şeklinde konuştu.

Serdal Adalı'dan gündemi sarsacak sözler: Beşiktaş'ın hakkını yemenin bedeli oldu

KADRO VE TRANSFER PLANI

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın kadro yapılanmasında önemli bir noktaya geldiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte oyuncu satışları üzerinden gelir elde eden bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

"Kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra üzerine para vererek 'Yeter ki git' diyeceğimiz oyunumuz kalmadı. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunlarına sahip... Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız." diyen Adalı, transfer politikasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Doğru zamanlarda, doğru oyuncu satışları yaparak kendi gelirini üreten bir takım olacağız. Beşiktaş artık Türkiye'de olmayan bir vizyon ile yönetilecek."

Serdal Adalı'dan gündemi sarsacak sözler: Beşiktaş'ın hakkını yemenin bedeli oldu

1.5 YILDA 82.2 MİLYON EURO GELİR

Adalı, görevde bulundukları 1,5 yıllık süreçte futbolcu satışlarından 82,2 milyon euro bonservis geliri elde ettiklerini de belirtti.

"Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82,2 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Aldığımız oyuncular çok daha büyük bonservis bedeli kazanmamızı sağlayacak." diyen Adalı, kulübün oyuncu satış modelini daha da geliştireceklerini ifade etti.

Serdal Adalı'dan gündemi sarsacak sözler: Beşiktaş'ın hakkını yemenin bedeli oldu

MİLLİ TAKIMLARA 17 OYUNCU

Beşiktaş'ın milli takımlara gönderdiği oyuncu sayısına da dikkat çeken Adalı, "Beşiktaş ülke tarihinde rekor kırarak, 17 oyuncusunu milli takımlara göndererek bir kulüp oldu." dedi.

Avrupa'daki performansa da değinen Adalı, siyah-beyazlı takımın Marsilya karşısında aldığı galibiyetin kulübün yeniden Avrupa futbolunda iddialı bir konuma gelme sürecinin başlangıcı olduğunu belirtti.

"Beşiktaş, Avrupa'nın köklü takımlarından Marsilya'yı iyi futbolla yenerek dünya futbolunda yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'dan gündemi sarsacak sözler: Beşiktaş'ın hakkını yemenin bedeli oldu

BASKETBOLDA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Serdal Adalı, kulübün basketbol branşındaki yapılanmaya ilişkin de bilgi verdi.

"Basketbolda eksiklerimiz var. En kısa sürede transferleri tamamlayacağız. Beşiktaş'ımıza yakışan isim sponsorunu da açıklayacağız." diyen Adalı, bu branşta da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Serdal Adalıdan gündemi sarsacak sözler: Beşiktaşın hakkını yemenin bedeli oldu

1,5 YILDA 466 MİLYON EURO ÖDEME

Konuşmasının son bölümünde kulübün mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalı, geride kalan 1,5 yıllık süreçte yapılan ödemelerin büyüklüğüne dikkat çekti.

Adalı, "Geride kalan 1,5 yılda 466 Milyon euro ödedik! Yani her gün 1 Milyon euro ödeme yaptık! Her gün 55 Milyon TL ödediğinizi düşünün... 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Çok şükür bu yükün üstesinden geldik. Şikayet etmek için anlatmıyorum. Nereden nereye geldiğimiz doğru anlaşılsın istiyorum." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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