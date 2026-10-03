Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi

Beşiktaş Kulübü’nün 2026 Yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kuruluna yönelik idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra karar verildi.

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Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2026 Yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü'nde yönetim kurulu ibra edildi

1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri görüşüldükten sonra genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylamanın ardından Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunun, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edilmesi kararlaştırıldı.

Başkan Serdal Adalı

Toplantıda ayrıca, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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