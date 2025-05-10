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Serdar Ali Çelikler: "3 sene sonra Fenerbahçe diye takım kalmayabilir"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Serdar Ali Çelikler: &quot;3 sene sonra Fenerbahçe diye takım kalmayabilir&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor maçının ardından Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un göreve devam etmesinin Galatasaray için tehlike oluşturabileceğini savundu.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Serdar Ali Çelikler: "3 sene sonra Fenerbahçe diye takım kalmayabilir" - 1. Resim

"REKABET BİTERSE GALATASARAY DA KAYBEDER"

Ali Koç'un Fenerbahçe'deki görevine devam etmesinin Galatasaray açısından tehlikeli olduğunu savunan Çelikler, "Ali Koç'un devam etmesi Galatasaray açısından tehlikeli. Ali Koç'un devam ederse rekabet biter. Tek büyük diye bir şey olmaz, Galatasaray büyüklüğünü kaybeder. Rangers-Celtic rekabeti bittikten sonra, iki takım da düştü. 2-3 sene sonra Fenerbahçe diye bir takım kalmayabilir. Rekabetin olmadığı yerde kalite düşer. Bu senaryonun yaşanmaması lazım." ifadelerini kullandı. 

Serdar Ali Çelikler: "3 sene sonra Fenerbahçe diye takım kalmayabilir" - 2. Resim

"GALATASARAYLI TARAFTARLAR GEYİK YAPIYOR"

Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlara da değinen Çelikler, "Bugün Galatasaraylı taraftarlar "Maç berabere bitsin, Ali Koç gitmesin" diyor. Artık 'geyik' olmuş bu sarı-kırmızılı taraftarlarda. Ali Koç'da iyi bir Galatasaraylı gibi "Osimhen'in gelmesi iyi oldu." dedi." sözlerini söyledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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